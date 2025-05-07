52歲男星被爆錄節目要求清場　疑耍大牌引不滿9日內失逾20萬粉絲

現年52歲的台灣男星劉畊宏，近年在內地開直播教跳健身操而人氣急升，令他有「健身頂流」的稱號。然而，近日他卻被爆疑耍大牌，被指在錄節目時要求清場，引發其他顧客不滿。隨着事件愈演愈烈，甚至他被發現抖音帳號在9日內失去了逾20萬粉絲，對此他亦忍不住在近日的直播中對事件作出回應，甚至就事件已作報警。

劉畊宏跳健身操人氣急升。（劉畊宏微博圖片）

劉畊宏被爆要求清場錄製。（微博圖片）

近日因有網民爆料指劉畊宏到廣西南寧一間網紅店錄製節目時，要求店家清場，因而引發其他顧客不滿，令他被質疑耍大牌。然而，在輿論延燒之下，他的抖音帳號被發現在9日內已失去了逾20萬粉絲，跌幅相當之大。眼見事件愈演愈烈，他就在近日直播中對事件作出回應，並上貼當日錄影的片段作解釋：「我給大家看一下這現場的畫面，因為有人在網上說我叫大家清場，所我給大家看一下是怎麼回事，我當時坐車來看到非常多的民眾在我們當中，然後大家非常熱鬧，各位這就是你們所謂的清場嗎？」又表明當時的氣氛是相當熱鬧的：「店裡面滿滿的人，我根本進不去店裡面。節目組告訴我說，他們有跟店家預約座位，所以我們就在那個店的外面有一個桌子，非常多人，本來我們說這樣錄得了嗎？因為太多廣西的朋友或者大家其中在那邊的朋友，非常的熱情。我個人再次說一下，我跟團隊都沒有要求清場。」而他亦強調在錄影現場，店裡面還有十幾桌客人在同時用餐。

劉畊宏在直播中作出回應。（微博圖片）

劉畊宏表示自己跟團隊都沒有要求清場。（微博圖片）

另外，在這事件上他最受不了是有營銷號惡意攻擊他及其家人，對此他就表明已請公司同事報警備案處理：「在這上面很多的人在裡面攻擊我詛咒我，還詛咒我的家人，這對我來講更不能夠容忍。」

劉畊宏被發現抖音帳號在9日內失去了逾20萬粉絲。（微博圖片）