素海霖旺角街頭舉行Haters面談　未懼有危險︰咁多對眼同鏡頭望住

香港第一位日本AV女優素海霖（繪麗奈），自出道以來雖獲不少人支持，但同時也受到不少Haters狙擊，他們往往會在網上留言掀罵戰。而昨晚（7/5）素海霖就在社交平台公告，將於本周六（10/5）在旺角街頭與Haters舉行一個面談會，大家不用再收收埋埋用鍵盤對話，可以直截了當真人面對面鬧個夠！



素海霖出道以來，獲不少粉絲支持，但同時又吸到不少Haters。（葉志明 攝）

在貼文上，素海霖手執一塊印滿近年來，多次在Facebook及IG狙擊自己的Haters帳號，而她沒有亮相，只騷其長腿並說著︰「真係唔係同你講笑同搞笑，（Haters帳號名單）有4/5隻腳咁長，驚你哋睇唔到。」而附上的貼文就寫上將於本周六（10/5）5點至5點半，在西洋菜南街及豉油街交界，舉行與Haters們面談活動，屆時更會在自己的YouTube channel 「thisisshl素小姐」進行直播，歡迎任何人到來。而附帶條件是要大家守秩序，唔好有任合威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，以及不要破壞社會安寧，多謝合作。

素海霖列出近年不停狙擊自己的Haters。（素海霖＠IG）

素海霖列出近年不停狙擊自己的Haters。（素海霖＠IG）

《香港01》就此活動致電素海霖，問到為何有這想法舉行與Haters面談活動？素海霖︰「都知好多香港人好大壓力，成日喺網上亂咁鬧人，好多嘢又唔關佢哋事，但佢哋就不停鬧，周圍散播負能量，而家咪搞個活動畀佢哋減吓壓，等佢哋見面囉。或者順便大家傾吓偈，睇吓佢點解會有咁嘅諗法或者咁嘅舉動，順便睇吓佢哋真人有幾厲害，可以成日站喺高地話人。」事實上多數Haters都是鍵盤戰士，甚少亮相，可有擔心當日冇人現身？「唔怕，如果冇人出現，即係冇人hate我啦！」

素海霖近期都不斷有新舉動，去年底便製作「名器」出售。（葉志明 攝）

早前亦有出售原味內衣褲。（素海霖＠IG）

不擔心冇人出現，但又可擔心有人出現時，會有反應過激情況，造成人生安全問題？「會呀，不過如果有咁多對眼同鏡頭望住，佢都咁樣做嘅話，證明佢博拉！」事實上這兩年來，素海霖的確飽受Haters攻擊，而內容多以叫她直接當性工作者，或者說拍了幾部AV就當自己好叻，捧自己上神檯等等。在網上留言就相當精彩，到底這個名單的Haters有冇膽量當日現實身，兜口兜面較量呢？大家拭目以待。