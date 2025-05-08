63歲影帝驚現嚴重大細眼講嘢口窒窒惹熱議 網民：全程不知道說啥

現年63歲的金馬影帝吳鎮宇近年主力在內地發展，除了拍攝不少影視作品，更憑擔任內地演技綜藝節目《無限超越班》中擔任導師而爆紅，人氣愈來愈高企。不過日前有網民分享了吳鎮宇為向佐新歌應援的片段，驚現大細眼，說話時突然「口窒窒」，掀起網民熱議。

吳鎮宇憑擔任內地演技綜藝節目《無限超越班》中擔任導師而爆紅。（視覺中國）

吳鎮宇私下穿搭時尚有型。（小紅書）

日前有多位網民在小紅書分享了吳鎮宇為向佐新歌應援的片段，片中吳鎮宇穿上白色開胸背心，剪了一頭清爽短髮更顯年輕。不過吳鎮宇的普通話竟離奇變得不流利：「Hello向佐，恭喜你那個《左心房》那個新歌...呃...那個上網，希望你能熱爆全網，還有在這裏呢...我...我...我就助力你，邀請...呃...其他人...呃...加入《左心房》的合唱邀約，大家一起來唱《左心房》啊！」

吳鎮宇為向佐的新歌拍片應援。（小紅書）

不過吳鎮宇在片中講嘢口窒窒，又驚現大細樣，令不少網民擔憂影帝是否忙於拍攝而沒有充分休息。（小紅書）

有網民指吳鎮宇的普通話還要繼續提升。（小紅書）

另外，有不少網民留意到吳鎮宇左眼似「擘唔開」，大細眼頗為嚴重，網民更留言表示：「幹嘛大細眼」、「是沒睡好嗎？」、「可能工作太累」、「磕巴地我都沒有耐心聽他講完」、「在想詞兒哈哈哈，最後幾個字終於說順了可以開心的笑了」、「為啥不看鏡頭？」、「在看提詞器吧」、「普通話還要繼續提升」、「全程不知道說啥」、「好勉強」。