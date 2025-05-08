中年好聲音3︱黑馬趙浚承曾有攬女密照外洩 認愛富貴性感女神

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》決賽登峯之戰將於本周日（11日）假啟德體育園啟德體藝館舉行，當晚7強參賽者包括趙浚承、李金凱、陳芷盈、劉洋、張與辰、占士丁丁及黃博，為爭奪冠軍寶座上演最後決戰。被外界視為「黑馬」的趙浚承卻成為網民熱話，更被爆出婚前曾與富貴性感女神陳靜（DaDa）有過一段情，甚至有親密照外洩。

趙浚承憑《中年好聲音3》人氣急升。（節目畫面）

趙浚承被外界視為「黑馬」。（IG圖片）

擁有1.85米身高的趙浚承，2011年在男團「Square」解散後，曾以個人身份簽約環球唱片，雖然曾被「校長」譚詠麟點名提攜，不過成績未見理想，最後北上發展。2015年趙浚承與北京女友結婚並育有兒子趙樂賢。趙浚承近期憑《 中年好聲音3》人氣急升，人紅自然是非多，近日更被網民狂翻舊帳，原來趙浚承入行初期曾與陳靜（DaDa）有過一段情，當時還有親密照被外洩。

趙浚承與陳靜曾拍拖。（網上圖片）

陳靜是圈中公認的性感女神。（VCG）

陳靜是圈中公認的性感女神。（VCG）

陳靜身材火辣。（IG圖片）

陳靜身材火辣。（IG圖片）

當時親密照流出後，陳靜大方向傳媒透露兩人在2007年開始拍拖，但不足1年就分手，但到2009年曾復合一個月，她曾表示與趙浚承因為性格不合而分開，但兩人再見亦是朋友，又深信趙浚承的為人不會借洩密照宣傳。

趙浚承與陳靜曾於入行初期拍拖。（IG圖片）

（IG圖片）

而趙浚承當時承認與陳靜是任職模特兒時拍拖，雖然兩人只維持了短暫戀情，他大讚對方是好女仔，但拍拖時自己不懂珍惜才導致分手。對於被指是「洩密照嫌疑犯」，不過趙浚承強調：「分手後怕勾番以前嘅回憶，我已經刪除晒啲合照，之間嘅嘢亦收埋晒，將呢段感情封箱。」