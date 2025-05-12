中年好聲音3｜劉洋有重炮手稱號 內地開火鍋店曾在酒吧唱過三年

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》昨日（11日）舉行總決賽「登峯之戰」，劉洋一開聲震撼全場，最終奪得季軍。今屆的比賽亦高手如雲，有來自大灣區、馬來西亞及新加坡等地的高手。眾參賽者想在比賽中突圍而出，真的少一分實力都不行。

劉洋《後來》

「重炮手」劉洋

現年42歲的劉洋來自內地昆明，於當地開火鍋店；除此之外，他亦在酒吧唱過三年騷，故此演出經驗豐富。劉洋雖然未參加過歌唱比賽，但就曾組樂隊玩音樂，之後再開火鍋店做老闆。

劉洋獲火鍋店員工窩心打氣。

劉洋獲火鍋店員工窩心打氣。

劉洋獲火鍋店員工窩心打氣。

劉洋在參加《中年好聲音3》海選唱《假如》時已被封為「行走的CD」，而他於演繹經典老歌時憑聲音雄厚的聲線而成為獨有的標記，故此亦有「重炮手」之稱。劉洋除了雄厚的聲線外，他在演繹歌曲時亦曾因為時而細語、時而感情澎湃的狀態，成功感動現場觀眾及評審，一直被視為大熱門。而劉洋的爆發力亦很強，在多個回合中都能獲得高分，一直佔據榜首幾名。

劉洋在參加《中年好聲音3》海選唱《假如》時已被封為「行走的CD」。

由於劉洋不懂得說廣東話，一直以來他都是以國語歌參賽，所以被網民指他「獨沽一味」。雖然有很多網民都表示不介意，但他仍然努力學習廣東話，其後他用不熟悉的廣東話唱出《男兒當自強》，決賽更首度挑戰英文歌唱出《Without You》，成功打動網民及評審。