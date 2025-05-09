阿嬌鍾欣潼撐母校師妹　跨欄健將腿部線條粗壯激罕曬腿

近年長駐內地工作的阿嬌鍾欣潼，連師兄謝霆鋒啟德個唱都未有蒲頭，近日罕回港竟現身運動場，與同校師姐經理人霍汶希，齊齊回母校運動會為師妹們打氣，生圖曝光曬FIT爆白滑美腿。



阿嬌鍾欣潼，罕回港與同校師姐經理人霍汶希，齊齊回母校運動會為師妹們打氣，仙氣十足。（IG圖片）

阿嬌鍾欣潼，罕回港與同校師姐經理人霍汶希，齊齊回母校運動會為師妹們打氣，仙氣十足。（IG圖片）

阿嬌鍾欣潼，罕回港與同校師姐經理人霍汶希，齊齊回母校運動會為師妹們打氣，仙氣十足。（IG圖片）

阿嬌在中學時期曾加入學校的田徑隊，並成為一名跨欄運動員，她曾在1995-1996年度全香港學界田徑比賽中奪得香港女子100米跨欄比賽第7名，密集式的訓練導致小腿肌肉發達，腿部線條偏粗壯出道以來都甚少露腿。

阿嬌鍾欣潼在中學時期曾加入學校的田徑隊，並成為一名跨欄運動員。（視覺中國）

阿嬌鍾欣潼在中學時期曾加入學校的田徑隊，並成為一名跨欄運動員。（視覺中國）

日前阿嬌回港，換上白色短裙現身運動場，在老師帶領下進場引來全場師妹尖叫，又主持開幕儀式。原來阿嬌當年讀書時相當活躍，除了是田徑運動員，更是望社副社長﹗她勉勵師妹：「我好享受喺學校跑來跑去，同同學一齊訓練，希望同學好好珍惜喺學校短短幾年，出到社會係另一回事架啦。希望今日大家努力比賽，我記得以前啦啦隊有句口號勝不驕敗不餒，希望大家都加油﹗」

阿嬌鍾欣潼罕曬腿。（IG圖片）

阿嬌鍾欣潼罕曬腿。（IG圖片）

阿嬌鍾欣潼罕曬腿。（IG圖片）

阿嬌鍾欣潼罕曬腿。（IG圖片）

經理人Mani問她當年為何會選擇跨欄時，阿嬌說：「因為嗰陣冇人跨欄呀！我比較鍾意一啲偏門啲嘅，每個小息我都會拎個欄出嚟喺操場度跑，雖然個操場唔係好大，但都幾開心。」阿嬌更笑稱運動會後：「以前運動會後會去食豆腐花，係好美好嘅回憶。」