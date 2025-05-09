李連杰與前妻所生細女罕有曝光　成眼科醫生幫爸爸檢查眼睛

「武打巨星」李連杰與前妻黃秋燕育有兩名女兒李思及李苔蜜，後來外傳他與性感女神利智因戲結緣，寧願選擇淨身出戶，將位於洛杉磯的房子，有限存款及兩女兒的監護權全給前妻。而回復單身後的他，之後於1999年就與利智結婚，婚後育有兩女兒Jane及jada。近日，他就在微博貼文，開心分享由擔任眼科醫生女兒檢查眼睛的照片，配文表示：「二女兒的話也得聽啊」，一度讓網民誤以為是二女兒jada，其實很可能是與前妻所生的二女兒李苔蜜，罕有展現父女之間的互動。

李連杰在1999年與利智結婚。（李連杰Instagram圖片）

從李連杰上貼的照片可見，他坐在椅子上乖乖讓女兒檢查眼睛，他表示：「當年讓我炒餅，現在又讓我乖乖坐着，哎，二女兒的話也得聽啊，誰讓你現在是眼科醫生呢。」他又大讚女兒坐得比他還畢直，父女之間互動的畫面非常有愛。

李連杰與利智所生的兩女兒。（IG/ @_jadali_）

李連杰口中的二女兒被指是李苔蜜。（李連杰微博圖片）

而李連杰口中的二女兒一度讓網民誤以為是與利智所生的jada，但有細心網民發現jada現年才22歲，目前還是一名大學生，而且要成為一名醫生需經過多年時間學習及實習，以jada這個年紀推算根本不可能已是一名專業的眼科醫生。所以有網民就猜測相中人應該是與前妻所生的二女兒，現年35歲的李苔蜜。

父女罕有公開互動畫面。（李連杰微博圖片）

另外，李連杰亦非常保護二女兒，只上貼了李苔蜜的側臉照，完全看不出她的五官長相。而據指李苔蜜出生於美國，在父母離婚後她就與姐姐被送回北京讓嫲嫲照顧，一直到中學畢業都在北京的私立學校接受教育，隨後就赴美國讀大學，能成為一名眼科醫生相信她絕對是一名學霸。