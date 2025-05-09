入行未到兩年包攬紅隧口廣告板宣傳新歌　新人資金雄厚令人驚嘆

憑《中年好聲音》季軍入行的「英國豪」羅啟豪，身家豐厚，近日被爆與家人住半山區豪宅之際，4月再以近2千萬購入灣仔實用面積777方呎樓盤。近羅啟豪率領歌迷會「豪吧」殺入科技界獲AI科創公司贊助，而且入行未到2年，竟包攬紅隧口廣告板宣傳新歌，資金雄厚令人驚嘆﹗



羅啟豪原來精通電腦緊貼科技潮流

羅啟豪率領歌迷會「豪吧」參與娛樂圈與科技界的合作

羅啟豪率領歌迷會「豪吧」殺入科技界

羅啟豪宣布「豪吧」獲AI科創公司贊助，推出全新會員系統。今次不僅是娛樂圈與科技的一次科技合作，更成為全港首個獲AI科創企業支持的歌迷會。當日不少「豪殼」（粉絲暱稱）到場支持，為科技展增添熱鬧氣氛。發佈會上，啟豪親身到場，全程投入參與技術簡介，細心了解會員如何透過系統入會、報名活動、購買周邊商品及演唱會門票，甚至參與慈善行動。他不時發問，認真程度令人印象深刻，問到這次合作緣起，啟豪表示：「剛在復活節舉行的《上水廣場 X 羅啟豪 分享歌單·音樂營地約會》，這間AI科創公司的老闆有來現場看我的演出，發現一班『豪殼』的反應非常熱烈，他立即上網去搜查『豪吧』的資料後，隨即向歌迷會提出贊助邀請，我以為我們的系統已經好先進，有了AI幫助更如虎添翼，所有服務都可以一站式處理。」據知這個AI系統服務，一般收費近六位數字。

羅啟豪被科創公司代表笑言「扮中年」「呃」觀眾

「豪吧」成為全港首個獲AI科創企業支持的歌迷會

羅啟豪認為新AI系統為歌迷會如虎添翼

羅啟豪認真了解全新AI只能歌迷會系統

啟豪自爆入行兩年來經常使用AI幫手，例如設計海報、繪圖及寫作，甚至會向AI求教一些有趣問題，啟豪說：「舉行第一個演唱會時，我第一次用AI設計海報，背景那個充滿聖誕氣氛的客廳，就是靠AI砌出來；另外，我間中會忽發奇想請教AI，譬如為什麼打呵欠會傳染、怎樣才能令環保袋那條膊頭帶不易掉下來等，AI真的有認真回答！」

羅啟豪兩年前已用AI為首次演唱會設計海報

AI會員系統可報名活動購買周邊門票及參與慈善行動

羅啟豪近日工作不斷頻頻見報

羅啟豪被經理人笑稱升格為AI王子

科創公司代表笑言，啟豪這位「中1生」其實也是「呃」觀眾，根本絲毫沒有「中年」感覺，不但比參賽時愈來愈年輕，更精通電腦技術、緊貼科技潮流，啟豪被讚到即場「紅都面晒」！他笑道：「始終成為公眾人物，一定要不斷進步，除了練歌，還要注重儀容，以前我不愛運動、不敷面膜，現在都要做gym、留意護膚。」更重要的是，自信心與日俱增，令啟豪由內到外散發光采。

羅啟豪近日在社交平台分享紅磡隧道口兩幅巨型廣告牌

羅啟豪近日在社交平台分享紅磡隧道口兩幅巨型廣告牌

羅啟豪獅磡隧道口巨型廣告牌

羅啟豪獅磡隧道口巨型廣告牌

提到啟豪近日在社交平台分享紅磡隧道口兩幅巨型廣告牌，猶如「左右門神」宣傳新歌《還未分享的歌單》，啟豪表示相當感恩：「感謝『豪殼』對我的支持，替我買下這麼矚目的廣告牌，我覺得『豪殼』好聰明，紅隧經常塞車，大家應該會留意到我推出了新歌！」啟豪最近工作不斷，除了會在《中年好聲音3》總決賽擔任暖場嘉賓，更會參與公益金慈善演唱會，一星期內兩度在全港熱話場地「啟德體育園」演出，繼續用行動證明：音樂無界限，年齡非限制。