前TVB力捧小生被迫降呢做甘草演員　唔甘心離巢轉攻舞台劇做劇帝

現年53歲的魯文傑初出道時因拍攝一輯飲品廣告獲封「維他奶王子」，其後1996年畢業於香港演藝學院，並加入無綫（TVB）電視，憑兒童節目《閃電傳真機》深入民心，當中由他扮演的「郵差鼠」更是不少人的童年回億。五年後，魯文傑於1997年的《鑑證實錄》擔當曾家喬一角，當時演主角的弟弟、戲份還算頗多，在《迷離檔案》、《鑑證實錄II》都演主角弟弟的角色，本來以為會慢慢朝一線男主角進軍，沒想到後來戲份越來越少，從二線男主角慢慢變成重要的甘草演員。

勾起不少網民回憶！（IG/@simon_lo）

魯文傑於2016年亦踏入人生另一階段，跟同是話劇演員的Pinky結婚，太太同年誕下兒子，家庭美滿。（IG/@simon_lo）

劉德華探班，一眾台前幕後大合照。（大會提供）

視后力撐！（IG/@simon_lo）

與何啟華（阿Dee）多次合作！（IG/@simon_lo）

非常老友！（IG/@simon_lo）

力撐！（IG/@simon_lo）

力撐！（IG/@simon_lo）

離巢後，他在舞台劇界大放異彩，憑《爆谷殺人狂》於2008年獲得香港舞台劇獎最佳男配角（喜劇／鬧劇），更於去年憑《撒旦狂筆》奪得香港舞台劇獎最佳男主角（悲劇/正劇），飾演變態踩界的法國貴族作家，當中有半小時全裸演出，非常大膽，獲封舞台劇帝！當時他寫道：「戲，其實真係要浸，我唔係一個好叻嘅演員；我好感恩叫做一路以來有話劇演出（阿卵叫玩話劇😂）因為同過好多唔同嘅劇團、唔同嘅對手、各師兄、師姐、師弟、師妹合作，我先至有啲啲對表演嘅堅持同睇法！多謝大家🙏🙏同埋閃電傳真機都有幫助我好多㗎，吱吱吱🐭🐭多謝魯文𠎀一路走過嘅歲月喜、怒、哀、樂，多謝你🙏」

日前，李佳芯、梁嘉琪、楊潮凱、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與王智德（Alton）及ERROR成員何啟華（阿Dee）齊齊現身力撐魯文傑有份演出的舞台劇《你好，打劫！Reunion》，該劇由朱栢謙、張志敏執導，出爐金像獎最佳男配角朱栢康聯同麥沛東、魯文傑、COLLAR 芯駖主演，出品人是劉德華，劉德華亦上台感謝台前幕後所有人，又說知道現時市道艱難，呼籲觀眾買紀念品，開玩笑稱「佢哋收唔收到錢，就靠你哋！」監製鄧永威發言時表示感謝劉德華信任，「佢同我講，你唔蝕晒啲錢就得。」

劉德華驚喜現身，令全場尖叫聲不絕。（官方相片）

最後再跟現場所有觀眾合照。（官方相片）

林海峰都有前來欣賞。（官方相片）

點撃下圖睇更多近年作品：