素海霖旺角街頭與haters面談遭警方反對　大批粉絲撐場怨氣極重

素海霖誠邀Haters今日（10）喺旺角街頭面談，不過活動前夕，由於遭警方反對，最後移師私人地方舉行，其中一名haters一直表示「在途中」，但最後不見人，反而不少fans到場，更埋怨素海霖著緊haters多過粉絲，醋到出面。

素海霖誠邀Haters進行面談！（梁碧玲攝）

FANS力撐！（梁碧玲攝）

活動遭警方反對。（梁碧玲攝）

素海霖接受訪問時表示：「我覺得我一定要出現，唔想人覺得我縮沙。」被問到有否就活動向警方申請，她僅指：「我第一次搞呢啲活動，唔係好識，下年再申請試吓。」她透露經常遭haters鬧祖宗十八代：「又有啲叫我『一萬蚊出嚟做』，但其實我商業收費都唔只呢個價。又話我冇成績、冇人討論，但我post啲成績返出嚟，佢哋就消失咗。」今日活動為haters而設，最終冇人出現：「佢哋覺得出嚟就中計，但我先係被人鬧嗰個，仲要冒風險佢哋淋我水。」素海霖表示計劃半年後再搞同類活動：「下次唔好再搵藉口話地鐵塞車，我要準備人手都要時間。」

活動移師到室內進行，稱：「唔想人覺得我縮沙！」（梁碧玲攝）

早前素海霖賣原味內衣褲被指窮要搵錢，她澄清是AV業界一貫行銷方法：「我窮就一早賣咗。」又拖其他人落水：「香港有賣相女仔都會咁做。」素海霖6月將舉行相展，她表示花費近5位數，問到無信心回本，她說要靠大家支持，不過最感到是有海外粉絲連照片都未見過就主動課金。「之前我出飛機杯連包裝咩都未有，佢哋已經話入住一千蚊先。」她表示歡迎haters到時出現，甚至淋紅油都可，但最緊要畀錢。

素海霖解釋賣原味內衣褲因由。（梁碧玲攝）

素海霖之前曾透露進軍大銀幕，她表示已收訂金，屬於隨時候命，一定有待電影公司安排。至於AV部分，素海霖表示曾考慮降低要求，接大片商的作品。「有細片商搵，但我唔鍾意作品出嚟唔靚，如果我無要求，唔需要轉特地去到日本，近近哋台灣都得。」