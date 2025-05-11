中年好聲音3｜張與辰屈居亞軍輸黃博　小時候被欺凌傳患抑鬱症

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》今日（11日）舉行總決賽「登峰之戰」，亞軍由來自馬來西亞的高手張與辰奪得。今屆的比賽高手如雲，有來自大灣區、馬來西亞及新加坡等地的高手，而張與辰則在眾多參賽者中突圍而出奪得亞軍，真的少一分實力都不行，可喜可賀。張與辰去年參加《中年好聲音3》的比賽，於比賽初時被視為「黑馬」，更從開始就以大熱身份殺入決賽。

張與辰攞亞軍。（葉志明攝）

張與辰攞亞軍。（葉志明攝）

張與辰攞亞軍。（葉志明攝）

張與辰攞亞軍。（葉志明攝）

39歲的張與辰來自馬來西亞，曾任唱片製作人、作曲及填詞人，能一手包辦所有詞曲編監，樣樣皆能。2018年才捨棄舊名張祖誠改為「張與辰」，他亦曾奪得馬來西亞第一屆「大馬偶像」季軍，亦有推出單曲以及舉行演唱會，他更曾擔任李玟、Selina、炎亞綸、周蕙等人的配唱製作人。

張與辰屈居亞軍。（電視截圖）

張與辰屈居亞軍。（電視截圖）

由曾志偉及上屆亞軍譚輝智頒獎。（電視截圖）

張與辰去年參加《中年好聲音3》的比賽，於比賽初時被視為「黑馬」，更從開始就以大熱身份殺入決賽。(ig圖片)

39歲的張與辰來自馬來西亞，曾任唱片製作人、作曲及填詞人，能一手包辦所有詞曲編監，樣樣皆能。

比賽初期張與辰憑《祝君好》獲得5燈好成績，更被評審張佳添大讚「絕對係黑馬」，他在比賽中愈戰愈勇，唱功無用置疑，出色的表現更令他兩度奪得MVP。

張與辰勇奪今集中最高分兼MVP

張與辰曾透露兒時父親因嗜賭而導致家庭破裂，母親為生計在紅包場駐唱，但就慘遭鄰居表示母親是「唱歌的女人不正派」而歧視。除此之外，他小時候亦被同學欺凌，曾被綁在籃球架上、課本被撕毀，嚴重到一度傳出患有重度抑鬱症。

張與辰同媽咪好似樣

張與辰原來於2009年時曾參加過《亞洲星光大道》，當年他仍然沿用舊名「張祖誠」，當時的他在馬來西亞已經薄有名氣，更被稱為「大馬才子」。當時他赴香港參加選秀節目《亞洲星光大道》踢館賽，更與羅力威一拼，張與辰憑一首蘇芮的經典名曲《是否》以0.2分險勝羅力威。

2018年張祖誠改名為張與辰。(影片截圖)

當年的張與辰已經與評判肥媽及周國豐碰頭，當時作為評判的周國豐亦大讚他的表演很精彩，直指他如果是10年後再唱《是否》這一首歌，周國豐相信會是一首很經典的作品。當時張與辰只有一個24歲的小伙子，已經憑實力駕馭到一首錘經典的作品。