麥明詩迎來升呢媽咪後首個母親節　回到家眼前一畫面令她甜入心

十優港姐麥明詩(Louisa)今年3月身分由人妻正式升呢媽咪,誕下與機師老公盛勁為(Keith)的愛情結晶品,一家三口幸福滿瀉。適逢迎來升呢媽咪後首個母親節,老公盛勁為不僅化身「湊仔公」,幫太太分擔壓力,更精心準備驚喜,讓麥明詩甜入心。

麥明詩於今年3月21日宣布仔仔已出世。(IG圖片)

一家三口幸福滿瀉。(IG圖片)

麥明詩不時在社交平台分享當新手媽媽的日常點滴和心情。(IG@louisa_mak)

麥明詩產後不時在社交平台分享當新手媽媽的日常點滴和心情,即使忙於照顧BB,但事業心重的她,坐完月「出關」不久已開始慢慢重拾工作。麥明詩日前笑言在娘家的地位已被仔仔取替,但其在老公盛勁為心目中的地位依然沒有被動搖,適逢母親節,老公提前一晚已有所表示。

麥明詩曬出仔仔最新近照。(ig圖片)

麥明詩大呷地位被降級。(IG圖片)

麥明詩已開始回復工作,早前在IG宣傳醫療APP。(IG圖片)

麥明詩昨晚在限時動態分享有趣一幕,相中盛勁為化身湊仔公,身穿家居服,頂著凌亂頭髮坐在梳化,旁邊物品擺設亂到跟打完仗一樣,他一手抱住BB,一邊則向剛收工回家的太太投以求救的眼神,畫面溫馨又搞笑,麥明詩寫道:「Came home from work to this #mothersday @Keith」並附上一個心心圖案。雖然盛勁為好似有點手忙腳亂,但也非常識做,明白「Happy Wife, Happy Life」的重要性,他在客廳中央擺放一束巨大花束送給太太,難怪麥明詩見到此畫面瞬即甜入心。

適逢老婆麥明詩迎來升呢媽咪後首個母親節,老公盛勁為不僅化身「湊仔公」,幫太太分擔壓力,還精心準備驚喜。(IG@louisa_mak)