陳曉東回應彈GD被轟唔尊重 粉絲唔收貨嘲過氣藝人：亂說話蹭熱度

歌手陳曉東日前到東京巨蛋欣賞G-Dragon(權志龍)巡迴演唱會「Übermensch G-Dragon 2025 World Tour」後,在IG狂彈只唱10首歌,隨即引發GD粉絲集體圍剿怒轟,令陳曉東刪掉IG及threads的留言功能。事件持續發酵,陳曉東終於跪地,並表示覺得GD是一位很好的表演者。

陳曉東被GD粉絲怒轟不尊重。(IG圖片)

陳曉東在IG狂彈GD演唱會。(IG圖片)

有大批粉絲看到陳曉東差評GD演唱會後,都忍不住用到其IG留言怒轟,指陳曉東是「過氣藝人」,對於陳曉東刪留言功能的舉動,粉絲認為陳曉東有批評別人勇氣,就也要有虛心接受批評能力。經過十幾小時,陳曉東終於跪地,並再次編輯貼文,在文尾補上:「才發現反應這麼大呢,actually 真心覺得GD is good performer呢🙂音樂的風格我有些也很喜歡。 ❤️‍🔥 don’t mean bad …覺得歌曲唱少了些總說話時長播片對於我這個來說有點太多。粉絲們的心情能夠理解的,演唱會實在也有許多我喜歡的地方🙂 anyway 大家 happy mother's day 👻」。

不過仍有大批粉絲認為不收貨,更留言表示:「既然公開當評審,請務必公開為你不實言論道歉」、「過氣藝人只會磳別人的流量」、「對權志龍粉絲道歉。亂說話蹭熱度的話語不妥而且造謠造假演唱會的細節和事情表演情節-身為藝人更需要有擔當,以身作則。不然就坦然承受外界對你應得的差評吧!」、「過氣老藝人」、「Who are you」、「你差評人就得,人地批評你就關留言,block 人,小家都唔夠形容你!羞家就差唔多!」。