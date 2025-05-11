吳文忻四期癌症康復理想　笑談女兒知悉媽媽患癌後有呢個反應

1998年港姐季軍，現年50歲的吳文忻（現名吳忻熹、Natalie）去年8月自揭三年前確診乳癌，不幸癌症復發已是第三期，更擴散至淋巴腺，早前她透露已進入第四期：：「變咗四仔㖭！冇錯！因為細胞變異咗，轉而咗去尾龍骨，所以變咗四期！所以之前喺醫院都立刻在尾龍骨做了5次電療！」情況令人擔心。

吳文忻透露最新病況。(ig圖片)

今日（11/05）吳文忻和兩位女兒一同出席母親節活動，活動上她與一對女兒大唱《Bald Mommy Bold Mommy》，歌詞具意思亦琅琅上口，氣氛極佳。活動當日，吳文忻接受《香港01》訪問，她表示，其實兩三星期前，行動還是頗為不便，但近日做完療程後已好轉。她說：「近呢幾日直頭好咗八成，之前尾龍骨嘅後遺症仲係企都企唔直，行樓梯都要扶住，逐步逐步好慢好似阿婆咁樣行，但係呢幾日已經好好多，好感恩。」

吳文忻（現名吳忻熹）感激好友們到醫院探望。（IG：@nat_ng_nat）

她表示，《Bald Mommy Bold Mommy》由製作錄製到正式面世，只用了約半個月，亦全賴一班好朋友仗義相助。訪問中，吳文忻透露，其實小朋友不甚了解癌症的概念，知道媽媽患癌後，小朋友有這個反應，吳文忻說：「我啱啱確診嘅時候，都唔知點同佢哋講，因為自己心情都好沉重。跟住我一同佢哋講嘅時候，我話：『媽咪有cancer。』佢話：『咁係咪你會光頭剃頭髮。』笑住咁同我講。我就發覺，原來佢哋嘅概念係cancer等於光頭。」所以，後來才有《Bald Mommy Bold Mommy》這首充滿正能量的歌曲。

吳文忻與兩位寶貝女兒出席母親節活動又唱又跳。（梁碧玲 攝）

問到，有否與女兒談及「離去」的話題，她回答自己對病情樂觀，而且正向面對：「唔需要去到咁沉重，同埋我從來都唔覺得我會咁快要離開，我覺得唔需要令到佢哋擔心咁多，因為我嘅表現好影響到佢哋，所以而家用音樂去發放正能量，都係身教緊佢哋。」

吳文忻表示近日精神十分好。（梁碧玲 攝）

吳文忻表示，《Bald Mommy Bold Mommy》由製作錄製到正式面世，只用了約半個月，亦全賴一班好朋友仗義相助。（梁碧玲 攝）

吳文忻發放正能量。（梁碧玲 攝）

吳文忻發放正能量。（梁碧玲 攝）

出場前，吳文忻戴返個假頭髮。（梁碧玲 攝）

吳文忻四期癌症康復理想！（梁碧玲 攝）

吳文忻和一對女兒。（梁碧玲 攝）

大女同吳文忻「餅印」一樣。（梁碧玲 攝）

吳文忻與女兒一起唱跳新歌。（梁碧玲 攝）

吳文忻與女兒一起唱跳新歌。（梁碧玲 攝）