TVB小花公開體重210磅舊照　為一句話減去90磅獲封「嫩版苟芸慧」

近日無綫劇集《虛擬情人》中，吳文懿（Kate）飾演「心心公主」，劇中她因肥胖外型在現實世界受欺凌，因而感到自卑，轉移在網絡世界覓真愛，與虛擬情人Adam（朱敏瀚飾）展開一段奇情故事；後來卻因失去Adam大受打擊、暴飲暴食。劇集在兩年幾前拍，當時Kate身形較為圓潤，有網民就好奇她是否為角色增肥，她在社交平台解釋，其實自己本身是個肥妹，體重高峰超過210磅，劇中已非最肥的時期。

《虛擬情人》中，吳文懿（Kate）飾演「心心公主」，劇中她因為肥胖外形受欺凌，因而感到自卑，並在網絡世界與虛擬情人Adam（朱敏瀚飾）展開一段奇情故事，後來因失去Adam大受打擊、暴飲暴食。（TVB）

《虛擬情人》是2022至2023年拍攝的劇集，當時吳文懿還比現時圓潤，有人問她是否刻意增肥，她卻爆出真相。（TVB）

「心心公主」有幸與偶像陳豪對戲，收到劇本時興奮到尖叫。（IG@manyi_ng_）

Kate貼上當時的照片，以及在健身房的近照，身形明顯相差成個碼，她說當初因為一句「減肥一定係潛力股」而決心減肥，指自己最肥的時候師奶味濃，與爸爸出街被當成是對方太太。早前她受訪時透露已經在一年幾時間減去90幾磅，不過距離目標仍相差20磅，還需繼續努力。

Kate貼上減肥前體重巔峰的舊照，她當時達210磅有多。（IG@manyi_ng_）

她因一句「減肥一定係潛力股」而決心減肥，瘦了一整個碼！（IG@manyi_ng_）

減肥前後簡直判若兩人。（IG@manyi_ng_）

很多人好奇Kate的減肥方法，她表示最重要都是飲食控制和運動，再加時間堅持，不會逼得自己太緊。由於帖文引起極大迴響，Kate承諾之後會詳盡分享減肥方法。她說自己減肥後，感覺動作都變得靈活，亦沒那麼容易喘氣出汗，有網民問她有沒有遇過有些男人以前會嫌棄她，現在就讚她「好正」，Kate則回應：「坦白講，嗰時都真係冇男仔鍾意，嫌棄我都有，無論男女，但係我有好錫我嘅屋企人，所以又冇真係好唔開心，即使而家我瘦咗，我屋企人成日都話我嗰時最得意🙈🙈」

Kate指距離目標尚餘20幾磅。（IG@manyi_ng_）

Kate說自從變瘦後，身體變得靈活，亦沒那麼容易喘氣出汗。（IG@manyi_ng_）

Kate坦言過往因外表冇男仔鍾意，亦試過被嫌棄，不過家人就覺得她無論如何都可愛。（IG@manyi_ng_）

網民都讚Kate現在好靚女，彷彿變了第二個人，對於「翻版苟芸慧」稱號，她說很感謝，因為自己都覺得苟芸慧好靚，希望似對方那樣Fit。

網民都讚Kate現在好靚女，彷彿變了第二個人。（IG@manyi_ng_）