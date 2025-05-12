中年好聲音｜曾志偉爆羅局長原本去睇五月天 最後留到尾仲頒獎

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》昨日（11日）舉行總決賽「登峰之戰」，冠軍由黃博奪得，亞軍則由張與辰奪得，季軍由劉洋奪得。今次第一次於啟德體藝館舉行決賽，而場館可容納八千人，比起之前數百人的錄影廠，可以說得上是翻了幾倍。

《中年好聲音3》冠軍由黃博奪得，亞軍則由張與辰奪得，季軍由劉洋奪得。(葉志明 攝)

總經理曾志偉賽後接受傳媒訪問表示對今次比賽感到滿意：「今日嘅表現好多驚喜嘅成個騷裡面。」對於第一次於啟德舉辦活動，曾志偉表示事前有做很多功夫，更於國內請了很多有做開大型活動的團隊來幫忙。他指今次活動很成功，可以考慮之後開放更多活動予現場觀眾一起參與。曾志偉被問到局長羅淑佩有沒有意見時，他即笑指局長本來是要去看五月天演唱會的：「羅局長原本呢⋯⋯佢要睇五月天㗎，但佢都留到尾，仲幫我哋頒埋獎，好多謝佢真係⋯⋯」

曾志偉被問到局長羅淑佩有沒有意見時，他即笑指局長本來是要去看五月天演唱會的。(葉志明 攝)

比賽後曾志偉於台上宣布「中四」由今日（12日）開始接受報名：「即刻啊，我哋唔想畀佢凍啊！其實已經好多人想參賽㗎啦，嗰團火呢唔好畀佢熄啦，所以就馬上接受佢哋報名，仲要係全球添。」為了保持熱度，他指會盡快進行海選，但因為《聲秀》亦在進行中，他被問到會否撞期時，他即表示不會：「應該《聲秀》完咗先至到『中四』開拍。」

曾志偉話唔好畀團火熄，所以即場宣布「中四」由今日開始接受報名。(葉志明 攝)