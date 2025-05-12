中年好聲音3｜黃博唔受內定傳言影響心情：其實呢個節目好公正㗎

TVB歌唱真人騷節目《中年好聲音3》昨日（11日）舉行總決賽「登峰之戰」，「大魔王」黃博憑實力奪得冠軍，亦是三屆《中年好聲音》中第一個女冠軍。黃博接用傳媒訪問時表示滿心感謝，更要感謝很多人：「我覺得首先要感謝台前幕後，佢哋真係好辛苦！」



「大魔王」黃博憑實力奪得冠軍，亦是三屆《中年好聲音》中第一個女冠軍。(葉志明 攝)

「大魔王」黃博憑實力奪得冠軍，亦是三屆《中年好聲音》中第一個女冠軍。(葉志明 攝)

之前一直有指《中年好聲音3》的賽果已經內定是趙浚承，黃博被問到其實有否影響今次的表現及心情，她則覺得比賽很公正：「其實我覺得我相信，其實一直同節目組佢哋接觸，我都feel到其實呢個節目係好公正㗎，每一次我哋比賽真係唔知會發生咩事㗎。都好睇嗰一刻上場之後嘅發揮，所以我覺得唔使諗太多場外嘅訊息，就去做好自己囉。（攞到呢個冠軍之後，你諗住有咩發展？）我覺得如果有機會可以繼續唱歌，或者繼續喺演藝事業上有其他嘅嘗試，我都唔抗拒嘅。」當然黃博的首選一定是唱歌，但就不會抗拒拍劇或做主持，她笑指自己要在廣東話方面繼續加油。

之前一直有指《中年好聲音3》的賽果已經內定是趙浚承，黃博被問到其實有否影響今次的表現及心情，她則覺得比賽很公正。(葉志明 攝)

被問到奪取冠軍後會怎樣慶祝時，她就表示要去感謝很多朋友：「因為佢哋專登過嚟㗎，有啲係從北京過嚟啊，有啲係從其他地方過嚟啊，因為一直rehearsal都冇見到佢哋，好想見一見佢哋。」至於會烈大吃一餐慶祝時，她指自己要吃「健康嘢」：「食啲健康啲嘅嘢，想保護好把聲，唱歌畀大家聽。」而奪冠後老公跟她說了什麼，黃博指老公很緊張：「佢哋話佢哋係台下手震啊，我都叫佢唔好緊張唔好緊張，結果每一次發覺，佢有啲時候緊張過我咁樣。（兩個點樣慶祝？）我哋兩個係比較細水長流嗰啲嘅，即係互相畀到彼此温暖嘅陪伴同埋鼓勵啊。（頭先上台攬咗未？）有，有，佢都好激動，feel到佢個心跳都係啵啵啵啵啵咁樣。（佢有冇喊？）我唔知，未見到。」