57歲吳婉芳與胡智同共度母親節 網民讚終極凍齡似情侶多過似母子

現年57歲的1986年港姐亞軍吳婉芳自1993年與富商胡家驊結婚後就淡出幕前，兩人育有三個仔女，二仔胡智同（Lynus）高大靚仔，更擁有爆肌身材，獲封「鑽石級筍盤」。適逢昨日（11日）母親節，胡智同在社交平台分享了與媽媽共渡節日的片段，凍齡有術的吳婉芳獲讚與兒子似情侶多過似母子。

吳婉芳獲讚最美奶奶！（IG圖片）

胡智同大曬爆肌身材。（IG圖片）

胡智同不時在IG分享操肌日常片段。（IG圖片）

胡智同分別在IG及小紅書分享母親節片段，片中他親自炮製「MOM」字樣的曲奇餅給吳婉芳。吳婉芳在片中衣著樸素，只穿上白色T恤及黑色長褲，凍齡力非常驚人，身材Fit爆之餘，面部皮膚緊緻，毫無半點皺紋，跟兒子同框完全看不出年齡差。

胡智同親自炮製曲奇餅給母親。（小紅書）

胡智同親自炮製曲奇餅給母親。（小紅書）

吳婉芳超凍齡。（小紅書）

有大批網民看到批片段後，都忍不住大讚吳婉芳凍齡得誇張，更指吳婉芳比母親更似女友：「這個媽媽真的出去會被以為是女朋友的程度」、「我剛想問這是他老婆還是他媽」、「你媽咪果然係豪門闊太中的表表者，真的保養太好，58歲像30多歲的女生一樣」、「我仲以為系一對情侶」、「睇相以為女朋友，點開睇先知係阿媽」、「說是女朋友或者姐姐 都會信呢」、「好漂亮的媽媽」、「像小仙女一樣」、「想睇你媽咪，可以讓她單獨開一個小紅書賬號嗎？」。

吳婉芳超凍齡。（小紅書）

好有少女感！（小紅書）

網民大讚吳婉芳極凍齡！（小紅書）