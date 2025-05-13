63歲惡樣影帝與BB合照互動展慈父笑容　狀態回春減齡20年

現年63歲的吳鎮宇，在影視圈打滾多年成績斐然，曾以電影《鎗火》奪得《第37屆台灣電影金馬獎》「最佳男主角」，並憑電影《公元2000》獲《香港電影金像獎》「最佳男配角」，演技無庸置疑。劇集方面，吳鎮宇在《難兄難弟》中誓言的「謝源」，及《衝上雲霄》裡面的「Sam哥」更成為經典角色，至今仍令觀眾津津樂道。

吳鎮宇是金馬影帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

不得不提吳鎮宇在《古惑仔之人在江湖》飾演的「𡃁坤」，是不少人的集體回憶。（電影截圖）

吳鎮宇在劇集《衝上雲霄》裡面所飾演的「Sam哥」，至今仍令觀眾津津樂道。（資料圖片）

近年，吳鎮宇長駐內地吸金，綜藝、電影等多線齊發，不少節目都見到其身影，撈得風山水起。其中他在《導演請指教》中作為參賽導演，以及在《演技派》和《無限超越班》第一、二季中擔任評審導師，雖然天生「惡樣」，但憑出色演技，被視為不少後輩演員的演技模範。最近一段時間，吳鎮宇在內地柳州拍攝網劇《蟬》，期間多次被網民捕獲，近日又有網民成功集郵票，並在社交平台分享道：「非常幸運能夠見到吳鎮宇老師！ ！ ！沾了兒子的光還能一起合影了，兒子還跟吳鎮宇老師搭戲了！ ！ ！太開心了，吳鎮宇老師人真的好好，真的很平易近人！ ！ ！」

吳鎮宇在節目《無限超越班》中相當嚴格。（微博@無限超越班官博）

早前吳鎮宇有份主演的犯罪懸疑片《默殺》，在內地票房成績更大收。（《默殺》微博圖片）

最近一段時間，吳鎮宇在內地柳州拍攝網劇《蟬》，期間多次被網民捕獲，身形fit爆。（小紅書截圖）

常說演戲最大的對手就是BB和動物，貴為影帝的吳鎮宇也不敢怠慢，正式拍攝前與BB群眾演員親切互動，非常有耐性。之後又與BB及BB媽媽合照，相中，吳鎮宇罕有展露出慈父笑容，打破過往惡樣形象。另外，更讓人驚訝的是吳鎮宇狀態極佳，他剪了一頭清爽短髮，看上去年輕不少，且身材也保持得相當好，穿上裇衫、西褲相當醒神。網民紛紛留言驚嘆：「無蒸魚（吳鎮宇）怎麼越來越年輕了我去，不說這誰能看得出來是63歲的人。。。」、「吳老師越來越年輕」、「我還以為45」、「吳老師看起來不到40」。

吳鎮宇與BB演員及BB媽咪親切合照。（小紅書截圖）

事前與BB互動。（小紅書截圖）

非常有耐性。（小紅書截圖）

眼前一副慈父樣的吳鎮宇，與太太育有一子吳費曼（Feynman），兩父子早年參加真人秀節目《爸爸去哪兒2》大受歡迎，轉眼間費曼今年已16歲，處於青春期，遺傳爸爸火爆個性，加上年少氣盛，遇不合心意事不吐不快，言論、舉止經常嚇人一跳。費曼早年就曾因貼出爸爸吳鎮宇黑白照，引起網上熱烈討論，更令吳鎮宇罕有發文回應怒斥兒子：「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜.當然小孩子的瘋言瘋語，大家也會一笑而過，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活著！」

Feynman小時候跟吳鎮宇拍《爸爸去哪兒2》，廣為觀眾熟悉。（節目劇照）

吳鎮宇同Feynman的互動不時成為微博熱搜 。（吳鎮宇工作室微博圖片）

近年吳費曼經常在網上發表個人意見惹起爭議。（微博圖片）

吳鎮宇兒子Feynman吳費曼發微博，竟有一張吳鎮宇黑白照。（微博：@REAL吳費曼）