吳若希麥美恩9年姊妹情正式決裂　10字回應耐人尋味

吳若希和麥美恩不和傳聞愈演愈烈，兩人自多年前一起主持旅遊節目時已是好姊妹，但近日卻疑似不和反面，令9年姊妹情盡決裂。早前吳若希出席《Gossip of Me》演唱會澳門站記者會時，避談有與麥美恩不和一事，日前《中年好聲音3》決賽時，麥美恩罕有回應傳媒，說：「有啲嘢發生咗囉...係佢嗰度發生先嘅，只可以話係，我係被動嘅。」似乎兩人不和另有內情。



吳若希和麥美恩不和傳聞愈演愈烈。（IG圖片）

吳若希和麥美恩9年姊妹情決裂？（IG圖片）

《香港01》就吳若希和麥美恩不和傳聞，whatsapp向麥美恩查詢，吳若希會不會邀請她去演唱會，及兩人之間發生過什麼事。不過麥美恩就只以10字回應：「Hello. 我冇嘢回應啊。謝謝你」。似乎真的不想再提及任何與吳若希之間發生的事。吳若希麥美恩絕交？ 姊妹有暗湧被追問原因耍太極：我個人好大方

麥美恩曾在IG上分享「旅行團」合照，吳若希更曾在帖文底下留言：「一家人認證」。如今此情不再。（IG圖片）

吳若希（Jinny）和麥美恩「絕交」新聞成為近日焦點，今日（03/5）吳若希出席澳門演唱會《Gossip Of Me》記者會時，繼續被追問她和麥美恩「絕交」的新發展。（資料圖片）

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯（IG圖片）

《香港01》就事件致電吳若希，吳若希表示：「你畀我諗下先，諗完再答」，之後火速收綫，似乎身有屎。

到底兩人之間發生了怎樣嚴重的事呢？吳若希和麥美恩兩人至今都未有正面回應過問題。就她們近日的對事件的態度，似乎是吳若希做錯事激嬲麥美恩。

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯（IG圖片）

吳若希近期忙於新歌《Gossip of Me》和演唱會工作。（網上圖片）

吳若希麥美恩絕交！ 姊妹情變疑因呢件事：對佢我冇乜回應

吳若希近期忙於新歌和演唱會工作，不過今日就因為社交平台一句說話而成為新聞焦點。吳若希和麥美恩為多年好姊妹，兩人曾經一同主持旅遊節目，感情十分要好！不過，日前吳若希突然在threads表示要和麥美恩絕交，而麥美恩亦留下狠話：「得一首歌嘅一姐」。兩人「絕交」的消息成為了網上熱話。