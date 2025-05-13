鍾鎮濤重遇凍齡舊愛攬住臉貼臉影相　曾禁男方露股裸照曝光變恩人

72歲鍾鎮濤（阿B）年輕時憑住高大帥氣靚仔的外表，風靡萬千少女，是80年代的男神，至今仍凍齡有術，無論樣貌和身形都Keep得好。鍾鎮濤過去與章小蕙有一段轟動的婚姻，1997年離婚後，鍾鎮濤與范姜素貞交往，女方陪伴他度過破產時期，鍾鎮濤決定在2014年於峇里島補辦婚禮彌補愛妻。

鍾鎮濤與章小蕙的婚照。（微博圖片）

鍾鎮濤與章小蕙的婚照。（微博圖片）

除了章小蕙外，TVB高層樂易玲與鍾鎮濤也有過一段情。日前兩位老朋友在宴會相見，鍾鎮濤大方與樂易玲面貼面擁抱合照，感情融洽。而樂易玲亦上載合照，發文：「昨晚好犀利 都是好朋友」。

鍾鎮濤曾在自傳中提及親眼目睹章小蕙與陳曜旻牽手，感到十分難過。而現任妻子范姜素貞在當時陪伴他走過離婚陰霾，兩人相守至今。（范姜素貞微博）

鍾鎮濤與老婆范姜素貞。(微博圖片)

據講鍾鎮濤與樂易玲熱戀的日子，為方便見面搬到西貢南圍同居，可惜拍拖3年後分手。鍾鎮濤在自傳《麥當勞道》一書中，指前女友樂易玲是其救命恩人，因為當年在電影《表錯七日情》中有張露股照被現場人士偷拍，最後該相落在樂易玲手上，幸而她把照片抽起，否則星途盡毀。而樂易玲的前夫陳君毅2023年已離世。二人於1993年結婚，先後誕下兩子，當時有報道指，陳君毅早在逝世的五年前已與樂易玲低調離婚，有傳男方離婚後再組織了新家庭並育有小孩。

另外，視后胡杏兒老公李乘德（Philip）上月被媒體直擊夜店「攬女」，兩公婆婚姻狀態備受外界關注，當日兩人齊齊與樂易玲合照，粉碎婚變傳聞。

阿B與舊愛樂易玲再見亦是朋友，攬住面貼面影相。（小紅書）

胡杏兒與老公李乘德夫妻檔與樂易玲影相。（小紅書）

好多朋友。（小紅書）

樂易玲稱鍾鎮濤是好朋友。（小紅書）