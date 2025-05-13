麥明詩曬仔仔首個母親節所送禮物　爆仔仔送禮搞笑事剖白當媽心情

現年33歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩最近不時更新社交網，分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情。前日她還度過了她做媽咪後的首個母親節。

麥明詩一家三口。(IG圖片)

麥明詩成為新手媽咪。(IG圖片)

麥明詩老公盛勁為與仔仔。(IG圖片)

麥明詩除了日前在她的IG story分享了老公盛勁化身湊仔公，一手抱住BB，一邊向剛收工回家的她投以求救眼神的一幕，昨日又出了一個post分享了仔仔首次送她的禮物，以及她以媽咪身份慶祝首個母親節的感受。麥明詩留言寫道：「多謝你送花同我慶祝我第一個母親節，仲送咗紮花嘅size大過你自己人仔。點知你送送吓就唔記得咗自己送緊花，狂嗌要飲奶😂。之後仲同婆婆一齊慶祝母親節，婆婆話今次係佢人生中最開心嘅母親節👀 養兒方知父母恩，我都慢慢體會到做媽媽真係不容易。thank you 媽咪，母親節快樂，and happy birthday too!」她貼出了三張她湊住仔仔的照片，以及與家人一起慶祝母親節的照片，十分溫馨。

麥明詩與仔仔慶祝首個母親節。(ig圖片)

麥明詩與仔仔慶祝首個母親節。(ig圖片)

麥明詩與仔仔慶祝首個母親節。(ig圖片)

麥明詩一家慶祝母親節。(ig圖片)