藏海傳劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《藏海傳》陸劇又名(藏海戲麟)，改編自小説《萬海戲麟》。有趙柳逸作為編劇，曾打造多部爆款大熱劇《後宮甄嬛傳》、《芈月傳》、《幸福到萬家》的鄭曉龍擔任總導演，相隔10年再次執導古裝劇，這次他與青年導演曹譯文攜手帶來全新古裝傳奇！由肖戰、張婧儀、周奇、黃覺領銜主演的一套以古裝權謀為題材的電視劇。

《藏海傳》可謂陸劇年度大熱！首支預告片一出，24 小時內播放量就突破了800 萬，目前網絡平台預約人數高達幾百萬，無論人氣或陣容都十分強大！明星級演員陣容方面，由頂流人氣男神肖戰擔任男主角藏海，破格演繹暗黑復仇國士，一改陽光男神的形象，更有鍾漢良和陳妍希飾演肖戰父母！搭擋近年加入古裝劇的95小花張婧儀，《小歡喜》周奇，《天龍八部》張國強等，陣容鼎盛，劇力萬鈞，期待這套權謀復仇之戰降臨！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

藏海传官微@Weibo

《藏海傳》電視劇情大綱

大雍國欽天監監正之子稚奴（肖戰 飾），年幼時親眼目睹全家遭奸臣陷害而慘遭滅門，背負深仇大恨。為了復仇，他隱姓埋名十年，孤身闖蕩江湖，潛心苦練技藝和縱橫之術，甚至斷絕情愛、封鎖心門，一心投入復仇大計。回到京城後，他化名藏海（肖戰 飾），以過人的才智與謀略，在詭譎多變的朝堂爭鬥中步步為營，逐步攀登權力高峰。他精通天象和營造之術，表面上是工部繪圖的技術人才，實則暗中運籌帷幄，計畫顛覆朝堂。藏海從破解帝后合葬的風水格局，到利用「熒惑守心」的天象打亂朝局，以《資治通鑑》般的權謀逼近滅門真相，終能家族一雪冤屈。

在江湖上，藏海認識了香暗荼（張婧儀 飾），她表面是茶樓掌櫃，實則暗掌江湖情報。二人從最初互相利用到並肩作戰，一個運籌朝堂權謀，一個操縱江湖暗殺。在籌劃復仇大計、追查當年真相和公平正義的過程中，藏海以與奸臣鬥智鬥勇，同時不斷面臨人性試煉與內心掙扎。藏海滿腔仇恨，都是由於過往難以回首的傷痛，藏海在塵世中遇見仇人、摯友、愛人與師長，讓他深刻體會到仇恨或許無法帶來羈絆，但是愛卻能生根。因此，即便執著於復仇，他從不濫殺無辜，內心保持善良。最終，為保國家安穩與百姓福祉，藏海協助大雍平息戰亂，與摯愛和好友共同守護國家。

《藏海傳》播出時間｜最新追劇日曆

《藏海傳》電視劇幾時播?《藏海傳》一共有40集，5月18日19：30由CCTV-8、優酷、DisneyPlus播放。CCTV-8黃金強檔每晚2集連播；優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集；5月19日至5月25日每天更新2集；SVIP每個更新日提前多看1集。

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《藏海傳》演員人物關係圖

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《藏海傳》演員

肖戰 飾 稚奴/藏海

沉穩冷靜，內心堅韌不屈，一心為家族報仇，隱姓埋名十年鍛練技藝；後化名藏海，在朝堂相行使權謀復仇之計，智謀超群卻保持善良

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張婧儀 飾 香暗荼

機智聰慧，身懷絕藝的少女，背負著沉重的過往。 表面上是茶樓掌櫃，暗地裏行走江湖，與藏海在追尋真相過程中相識，最初彼此利用，後來結下深厚情誼

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周奇 飾 莊之行

與藏海亦敵亦友，互相利用而惺惺相惜

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黃覺 飾 莊蘆隱

手段毒辣、冷酷無情的平津侯大將軍

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陳妍希 飾 趙上弦

藏海的母親，兒時留給他深刻的回憶

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鐘漢良 飾 蒯鐸

藏海的父親，兒時曾陪伴藏海