最美千金豪宅為囝囝慶祝1歲生日　BB眼仔碌碌似足媽咪精靈可愛

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，家住飛鵝山過億獨立屋，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在2022年12月舉行盛大婚禮，去年5月初誕下一子Aden，轉眼間囝囝已經1歲，江鈺琪同老公早前就在豪宅為寶貝仔開Party慶祝1歲生日！

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金。（IG@kongyuki）

好登對。（IG@kongyuki）

最美孕婦！（IG@kongyuki）

懷孕依然手腳纖幼。（IG@kongyuki）

母愛滿瀉。（IG@kongyuki）

2023年11月江鈺琪公布懷孕喜訊。（IG@kongyuki）

去年5月初誕下一子Aden。（IG@kongyuki）

剛剛生完B的江鈺琪素顏出鏡仍面色紅潤。（IG@kongyuki）

江鈺琪寫道：「HAPPY 1ST BIRTHDAY MY MINI ME!」相中所見，Aden身穿間條套裝，再戴上草帽及黑超，十分可愛，江鈺琪抱住囝囝，一臉幸福。江鈺琪與老公郭浩泉又同Aden合照，見Aden一雙大眼眼仔碌碌似足媽咪，十分精靈，一家三口幸福滿瀉！

1歲生日！（IG截圖）

1歲生日！（IG截圖）

幸福！（IG@kongyuki）

慶祝生日。（IG截圖）

百日宴。（IG@kongyuki）

百日宴。（IG@kongyuki）

江鈺琪與郭浩泉同樣出身豪門，門當戶對，2021年9月郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式，現場佈置成粉紅色花海，背後是無敵大海景，郭浩泉跪地向江鈺琪求婚，更情深咀嘴，非常浪漫！翌年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照，同年11月在飛鵝山過億獨立屋進行過大禮儀式。2022年12月兩人在灣仔會展舉行婚宴，現場以萬千粉紅花及樹佈置，猶如置身仙境花海，一對新人換上多套禮服，身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪，盡顯氣派！

2021年9月求婚成功。（IG@kongyuki）

浪漫求婚。（IG@kongyuki）

情深咀嘴。（IG@kongyuki）

兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照。（IG@kongyuki）

在飛鵝山過億獨立屋進行奢華過大禮儀式！（IG@kongyuki）

賭王何鴻燊之子何猷亨、林建岳女兒林心兒等擔任兄弟姊妹團。（IG@kongyuki）

夢幻婚禮。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）身穿彩底褂皇，配以近廿對巨型龍鳳鈪，氣派十足！（IG@kongyuki）

請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱。（IG@kongyuki）