最美千金豪宅為囝囝慶祝1歲生日 BB眼仔碌碌似足媽咪精靈可愛
撰文：董欣琪
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有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，家住飛鵝山過億獨立屋，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在2022年12月舉行盛大婚禮，去年5月初誕下一子Aden，轉眼間囝囝已經1歲，江鈺琪同老公早前就在豪宅為寶貝仔開Party慶祝1歲生日！
江鈺琪寫道：「HAPPY 1ST BIRTHDAY MY MINI ME!」相中所見，Aden身穿間條套裝，再戴上草帽及黑超，十分可愛，江鈺琪抱住囝囝，一臉幸福。江鈺琪與老公郭浩泉又同Aden合照，見Aden一雙大眼眼仔碌碌似足媽咪，十分精靈，一家三口幸福滿瀉！
江鈺琪與郭浩泉同樣出身豪門，門當戶對，2021年9月郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式，現場佈置成粉紅色花海，背後是無敵大海景，郭浩泉跪地向江鈺琪求婚，更情深咀嘴，非常浪漫！翌年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照，同年11月在飛鵝山過億獨立屋進行過大禮儀式。2022年12月兩人在灣仔會展舉行婚宴，現場以萬千粉紅花及樹佈置，猶如置身仙境花海，一對新人換上多套禮服，身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪，盡顯氣派！
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