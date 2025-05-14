前女團新人自爆被DJ前男友虐打狂摑面　曝光受傷照上身紅腫即報警

前女團Mascara成員李俙嬈（前名：李海清、Jojo）是2021年樂壇新人，模特兒出身，曾以獨立跳唱女新人身份先後推出《話》及《I Hate That！》兩首歌。日前她發文自爆被DJ前男友虐打，遭掌摑頭部及臉部。

李俙嬈（前名李海清、Jojo）是前女團Mascara成員。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈（前名李海清、Jojo）是前女團Mascara成員。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈DJ前男友郭啟邦日前出Post澄清兩人由2024年開始交往，及後發現女方有WhatsApp有跟男性朋友約會的内容，「雙方爭執，雙方亦因此而受傷，跟著報警處理」，最後以「雙方都有動手」為由和解。可是郭啟邦聲稱之後收到「疑似有背景人士」恐嚇，「叫本人"準備收嘢"」。他承認有動手，並向李俙嬈道歉。

李俙嬈自爆被前DJ男友打。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈自爆被前DJ男友打。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈自爆被前DJ男友打。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈之後出Post回應，澄清沒有與男性朋友約會的訊息。她還原打人事件經過，「雙方郁手，你瘋狂掌摑我個頭同埋面」，並指自己「出於自衛掙扎」。李俙嬈指被打後導致雙耳耳鳴，無法正常工作，但最後選擇放棄追究。李俙嬈再澄清已與對方分手。李俙嬈上載多張傷口照，她的臉上、手臂和耳朵均有紅腫，地下又散落大量頭髮，疑為雙方衝突下被撕扯的頭髮。

李俙嬈自爆前DJ男友打。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈前DJ男友早前出Post。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈上載受傷照。（IG@_jojo_liheiyiu）

臉上有大片紅腫。（IG@_jojo_liheiyiu）

臉上有大片紅腫。（IG@_jojo_liheiyiu）

臉上有大片紅腫。（IG@_jojo_liheiyiu）

耳後又有紅腫。（IG@_jojo_liheiyiu）

耳後又有紅腫。（IG@_jojo_liheiyiu）

手臂有傷。（IG@_jojo_liheiyiu）

地上散落大片頭髮。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈是獨立歌手。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈是獨立歌手。（IG@_jojo_liheiyiu）

李俙嬈IG靚相。（IG@_jojo_liheiyiu）