鄧兆尊一理由力證明星足球隊唔會包養女朋友 爆兩巨頭摸黑食野味
鄧兆尊自從為網台節目《娛樂好好玩》做嘉賓主持之後，經常有料爆，早前指某女星曾同時與6個富豪交往後懷孕，弄致滿城風雨，嫌疑女藝人張慧儀、陳秀珠先後出面澄清。前晚（12日）鄧兆尊在節目上回應有關明星足球隊早前被爆集體酒飲、豪賭、去歡場揀女等傳聞，但意外爆出譚詠麟（阿倫）和陳百祥（阿叻）一次離隊「笑話」，原來是靜雞雞去食野味，店舖門前還有兩隻被鎖鐵鏈的孔雀做「門神」，令人大開眼界。
早前一名自稱參加過明星足球隊化名「B仔」的前甲組足球員接受網台訪問，大爆明星足球隊秘聞，指自己一開始被人帶去飲酒試酒量，過關才可以出席其他飯局；明星足球隊又會帶好多成員去高級酒店賭場VIP室豪賭，夜晚會去酒吧開賽後研討會，明星足球隊有少少名氣隊友會去內地認識紅顏知己，不同地區都有自己「私飯」（女朋友）好專一。
鄧兆尊和吳家樂表示有嘗試找出爆料「真兇」，但卻毫無頭緒，還問過隊中一名叫「B仔」的隊員，對方聲稱沒有說過。他們覺得當中爆料全屬虛言，指雖然「獎門人」曾志偉偶然帶隊去唱卡拉OK，但目的是為中場表演的隊員練歌，但強調沒有女仔坐枱。鄧兆尊笑說：「正所謂單嫖獨賭，聽過未。」而明星足球隊所到之處通常是為當地宣布，好多地方是第一次去或一年只去一次，所以如每到一處留情做法很愚蠢，他說：「一年去一次幫人養呀？下次去唔知幾年後，養三年食一次，唔乎合經濟原則，下次去唔認得啦。」他還跟吳家樂唱雙簧，笑指另一隊精裝足球隊相對較年輕，「睇人腳計喺嗰面發生機會大好多」。
另有傳聞指曾飾演「韓賓」的演員幫醉酒隊友出手擺平得罪人事件，鄧兆尊亦曾問「韓賓」尹揚明，回覆亦說：「冇咁嘅事。」隨即有網民質疑他們是否如上述「正人君子」，兆尊認真地說：「講樣嘢你聽，有呢啲情況發生都唔會知，坦白講我哋（和吳家樂）喺入面都唔係好top嘅人，係𡃁仔，啲大哥有咩私底下出去玩我哋係唔會理，亦冇資格去理。」
鄧兆尊之後便爆出一個「真人真事」的笑話，續說：「嗰次真係開小組會議，聽到阿倫或阿叻喺側邊講：『嘩，陣間出去食野味』。我同彭健新一齊，佢話『有古惑佢哋咬耳仔』，我問『咩事』，跟住就跟住佢哋。好似拍戲咁，睇住佢哋靜雞雞上咗車，然後我同彭健新坐的士，跟住前面架車，我話唔去，彭健新話『唔怕睇吓啫，睇吓冇事』，你係佢個friend，我𡃁仔嚟，我叫佢睇住我。」之後二人經過多彎路，沿途燈光漸陰，終於去到「私竇」，令鄧兆尊嚇一驚：「去到一睇唔係呀嘛，一間大屋好似別墅，門口掛住隻孔雀，有條鐵鏈綁住兩隻孔雀喺門口，行咗入去真係食野味。嘥咁多的士錢，又人生路不熟，原來食鹿肉，我就冇興趣。」