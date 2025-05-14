鄧兆尊一理由力證明星足球隊唔會包養女朋友　爆兩巨頭摸黑食野味

鄧兆尊自從為網台節目《娛樂好好玩》做嘉賓主持之後，經常有料爆，早前指某女星曾同時與6個富豪交往後懷孕，弄致滿城風雨，嫌疑女藝人張慧儀、陳秀珠先後出面澄清。前晚（12日）鄧兆尊在節目上回應有關明星足球隊早前被爆集體酒飲、豪賭、去歡場揀女等傳聞，但意外爆出譚詠麟（阿倫）和陳百祥（阿叻）一次離隊「笑話」，原來是靜雞雞去食野味，店舖門前還有兩隻被鎖鐵鏈的孔雀做「門神」，令人大開眼界。

鄧兆尊同吳家樂都係明星足球隊成員。（YouTube@娛樂好好玩）

一位自稱曾參與明星足球隊、約40多歲的前香港甲組足球員B仔，接受網上節目《情感關注組》訪問時，就大爆隊中秘聞。（YouTube@情感關注組）

早前一名自稱參加過明星足球隊化名「B仔」的前甲組足球員接受網台訪問，大爆明星足球隊秘聞，指自己一開始被人帶去飲酒試酒量，過關才可以出席其他飯局；明星足球隊又會帶好多成員去高級酒店賭場VIP室豪賭，夜晚會去酒吧開賽後研討會，明星足球隊有少少名氣隊友會去內地認識紅顏知己，不同地區都有自己「私飯」（女朋友）好專一。

鄧兆尊和吳家樂表示有嘗試找出爆料「真兇」，但卻毫無頭緒，還問過隊中一名叫「B仔」的隊員，對方聲稱沒有說過。他們覺得當中爆料全屬虛言，指雖然「獎門人」曾志偉偶然帶隊去唱卡拉OK，但目的是為中場表演的隊員練歌，但強調沒有女仔坐枱。鄧兆尊笑說：「正所謂單嫖獨賭，聽過未。」而明星足球隊所到之處通常是為當地宣布，好多地方是第一次去或一年只去一次，所以如每到一處留情做法很愚蠢，他說：「一年去一次幫人養呀？下次去唔知幾年後，養三年食一次，唔乎合經濟原則，下次去唔認得啦。」他還跟吳家樂唱雙簧，笑指另一隊精裝足球隊相對較年輕，「睇人腳計喺嗰面發生機會大好多」。

佢哋都有試過搵「爆料人」，可惜毫無頭緒。（YouTube@娛樂好好玩）

另有傳聞指曾飾演「韓賓」的演員幫醉酒隊友出手擺平得罪人事件，鄧兆尊亦曾問「韓賓」尹揚明，回覆亦說：「冇咁嘅事。」隨即有網民質疑他們是否如上述「正人君子」，兆尊認真地說：「講樣嘢你聽，有呢啲情況發生都唔會知，坦白講我哋（和吳家樂）喺入面都唔係好top嘅人，係𡃁仔，啲大哥有咩私底下出去玩我哋係唔會理，亦冇資格去理。」

B仔提到一次在廣州比賽後隨隊到夜場消遣，一位在劇中常指女性為「雞」的男演員，醉酒後批評當地有勢力人士「樣衰」、「唱歌難聽」，因而引發衝突，幸得曾飾演「韓賓」的隊友出面擺平，但就在酒店後巷睡了一整晚。（fb@吳岱融 Hugo Ng）

曾飾演「韓賓」的演員幫醉酒隊友出手擺平得罪人事件，莫非係尹揚明？（資料圖片）

當中竟然有溫拿成員叛變，令人意外！（微博照片）

阿叻陳百祥和王晶新組的精裝明星足球隊陣容，整體較年輕。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

鄧兆尊之後便爆出一個「真人真事」的笑話，續說：「嗰次真係開小組會議，聽到阿倫或阿叻喺側邊講：『嘩，陣間出去食野味』。我同彭健新一齊，佢話『有古惑佢哋咬耳仔』，我問『咩事』，跟住就跟住佢哋。好似拍戲咁，睇住佢哋靜雞雞上咗車，然後我同彭健新坐的士，跟住前面架車，我話唔去，彭健新話『唔怕睇吓啫，睇吓冇事』，你係佢個friend，我𡃁仔嚟，我叫佢睇住我。」之後二人經過多彎路，沿途燈光漸陰，終於去到「私竇」，令鄧兆尊嚇一驚：「去到一睇唔係呀嘛，一間大屋好似別墅，門口掛住隻孔雀，有條鐵鏈綁住兩隻孔雀喺門口，行咗入去真係食野味。嘥咁多的士錢，又人生路不熟，原來食鹿肉，我就冇興趣。」

兆尊話試過偷偷跟阿倫同叻哥摸黑上山。（YouTube@娛樂好好玩）

兆尊講到七情上面。（YouTube@娛樂好好玩）

見到大門前有兩隻孔雀條頸鎖住鐵鏈，原來去食野味。（YouTube@娛樂好好玩）

原來阿倫同阿叻都鍾意食野味。（微博@譚詠麟）

陳百祥與譚詠麟曾是知己好友。（微博@譚詠麟）

溫拿成軍超過半世紀的殿堂級組合的溫拿樂隊（The Wynners），五虎成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭建新、葉智強和陳友。（微博@溫拿）