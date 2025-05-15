港姐冠軍富商老公望進軍《中年好聲音4》 鼓勵參賽：人老唔緊要
撰文：張寧兒
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無綫（TVB）人氣歌唱真人騷《中年好聲音3》上周日（11日）圓滿落幕，TVB總經理曾志偉當晚宣布《中年好聲音4》翌日開始報名，添食不斷已打造成皇牌節目。一向是《中年好聲音》忠實粉絲的港姐冠軍翁嘉穗，與富商老公鄔友正以贊助商身份出席睇騷，而熱愛表演藝術的鄔友正，更火速撰文稱要參加《中年4》？
翁嘉穗與鄔友正在決賽當晚齊齊現身，翁嘉穗靚爆騷白滑長腿，與葉蒨文、小豬羅志祥、海兒、上屆及今屆冠軍古淖文和黃博合照，而鄔友正攬實曾志偉合照，關係友好！鄔友正指今年他是贊助商，季軍劉洋最令他鼓舞，他問道：「他是火鍋店老闆，一樣可以唱到第三名！大家都係老闆，佢得，是否我也應該有機會？」
鄔友正續指本來打算參加下屆比賽，見今屆參賽者水準之高多少被嚇退，「我本來準備參加中年好聲音四的比賽，但看到參賽者水準咁高，難免有些猶豫！」鄔友正說會認真考慮練歌參賽：「我盡力在這兩個月練好唱歌，希望可以錄到首合格的歌曲去參賽，再次向奇蹟進軍！」鄔友正回覆網民，指下屆爭取做冠名贊助，更會派飛益街坊。問到是否認真宣布參賽，鄔友正回答：「好大機會」。鄔友正稱要帶頭鼓勵人參賽：「人老唔緊要，最緊要有目標！」去年8月鄔友正已表明有興趣參加《中年好聲音》，如鄔友正成功晉級絕對令節目更有睇頭！