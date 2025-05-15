港姐冠軍富商老公望進軍《中年好聲音4》　鼓勵參賽：人老唔緊要

無綫（TVB）人氣歌唱真人騷《中年好聲音3》上周日（11日）圓滿落幕，TVB總經理曾志偉當晚宣布《中年好聲音4》翌日開始報名，添食不斷已打造成皇牌節目。一向是《中年好聲音》忠實粉絲的港姐冠軍翁嘉穗，與富商老公鄔友正以贊助商身份出席睇騷，而熱愛表演藝術的鄔友正，更火速撰文稱要參加《中年4》？

《中年好聲音3》三甲，黃博、張與辰、劉洋。（資料圖片）

頒獎後，曾志偉當晚宣布翌日8點開始《中年好聲音4》報名。（TVB）

翁嘉穗與鄔友正（葉志明攝）

翁嘉穗與鄔友正在決賽當晚齊齊現身，翁嘉穗靚爆騷白滑長腿，與葉蒨文、小豬羅志祥、海兒、上屆及今屆冠軍古淖文和黃博合照，而鄔友正攬實曾志偉合照，關係友好！鄔友正指今年他是贊助商，季軍劉洋最令他鼓舞，他問道：「他是火鍋店老闆，一樣可以唱到第三名！大家都係老闆，佢得，是否我也應該有機會？」

鄔友正續指本來打算參加下屆比賽，見今屆參賽者水準之高多少被嚇退，「我本來準備參加中年好聲音四的比賽，但看到參賽者水準咁高，難免有些猶豫！」鄔友正說會認真考慮練歌參賽：「我盡力在這兩個月練好唱歌，希望可以錄到首合格的歌曲去參賽，再次向奇蹟進軍！」鄔友正回覆網民，指下屆爭取做冠名贊助，更會派飛益街坊。問到是否認真宣布參賽，鄔友正回答：「好大機會」。鄔友正稱要帶頭鼓勵人參賽：「人老唔緊要，最緊要有目標！」去年8月鄔友正已表明有興趣參加《中年好聲音》，如鄔友正成功晉級絕對令節目更有睇頭！

翁嘉穗和鄔友正齊齊以贊助商身份現身《中年好聲音3》決賽。（小紅書）

與小豬合照。（小紅書）

鄔友正攬實總經理曾志偉。（小紅書）

與冠軍黃博影相。（小紅書）

不少得性感評判海兒。（小紅書）

上屆冠軍古淖文。（小紅書）

鄔友正開心到周圍打卡。（小紅書）

鄔友正開心到周圍打卡。（小紅書）

啟德體藝館打卡。（小紅書）

食飯歡慶。（小紅書）

鄔友正自爆想參加下屆《中年好聲音》。（小紅書）

鄔友正爭取做冠名贊助商。（小紅書）

鄔友正稱好大機會參賽。（小紅書）