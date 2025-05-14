美少年始祖上海街頭影靚女遭嫌棄拒絕　被指是老頭一舉動騷擾到人

現年50歲的吳彥祖 (Daniel) 是一代男神，少年時代的他更是顏值逆天得足以迷倒全城女生，絕對可以用頂級神顏來形容。他自從參演了第一套電影《美少年之戀》之後，其顏值令他一炮而紅，亦奠定了他的男神地位。現在的他雖然已青春不再，但依然充滿魅力，比年輕時多了一份成熟男人味，至今仍擁有大批粉絲，就連在內地他也相當受歡迎。早已移居美國的他，近期亦努力開拓內地市場。日前就有不少網民在上海的安福路偶遇他。

吳彥祖進軍飲食界。（微博圖片）

男神吳彥祖久未露面，在金像獎紅地氈上驚喜現身！（莫匡堯 攝）

男神吳彥祖久未露面，擺出可愛的勝利手勢，童真爆發！（莫匡堯 攝）

昨日一名內地網民於抖音分享了一條短片，寫道：「吳彥祖在安福路給我拍照 我把他當老法師 不然我踫到真的吳彥祖我都不信了！每個說過自己是某某市吳彥祖某某市彭于晏的男生你們賠我錢！」博主在片中表示她當日在安福路與她的攝影師進行拍攝時，有一個老頭老是伸個鏡頭過去，很影響她的攝影師，她跟對方說能不能不再拍，然後對方就跑了，轉悠了一會又回來，並拿出手機給博主看吳彥祖的頁面，說這是他的帳號，問博主可否給他拍照，博主便答應了並指揮對方要怎樣拍。

吳彥祖現身上海街頭。(抖音)

後來博主在社交網看到不少網民分享在該條路偶遇吳彥祖的合照，才驚覺幫她拍照的老頭就是吳彥祖本人，她居然沒有認出來。當日吳彥祖打扮低調樸素，且戴帽戴口罩把臉幾乎全遮了，確是比較難認出。

吳彥祖被指是老頭且遭拒絕。(抖音截圖)

吳彥祖被指是老頭且遭拒絕。(抖音截圖)

吳彥祖被指是老頭且遭拒絕。(抖音截圖)

吳彥祖被指是老頭且遭拒絕。(抖音截圖)

吳彥祖被指是老頭且遭拒絕。(抖音截圖)