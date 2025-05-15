39歲頂流男神曬操肌成果被網民偶遇超親民 一個舉動獲讚勁溫柔

現年39歲的陳偉霆近年長駐內地發展，拍劇上綜藝，深受內地觀眾歡迎，憑靚仔樣及爆肌身體圈粉無數。熱愛健身的陳偉霆去年榮升老闆在北京開設健身室，日前在社交平台分享為新作瘋狂操肌成果，轉個頭被網民偶遇，超親民舉動獲讚勁溫柔。

陳偉霆近年長駐內地發展，拍劇上綜藝，深受內地觀眾歡迎。（IG圖片）

陳偉霆曬操肌成果。（IG圖片）

昨晚（14日）有網民在香港上班時偶遇陳偉霆，並將合照分享到小紅書，留言寫道：「假期後第一天上班就偶遇陳偉霆了，本人好帥好溫柔一開始一直怕打擾到他，然後等到他吃完飯鼓起勇氣和他說：陳先生可以和你合影嗎？沒想到他特別溫柔的說可以，超級nice他還超級有耐心的和我的同事們一起合影，太幸福了哈哈哈#香港 #香港生活 #陳偉霆 #偶遇陳偉霆 #陳偉霆 #陳偉霆 #陳偉霆合影 #香港偶遇明星」。

有網民在香港上班時偶遇陳偉霆。（小紅書）

陳偉霆親切地雙手搭網民膊頭。（小紅書）

陳偉霆逐一同網民及其同事合照。（小紅書）

網民大讚陳偉霆溫柔。（小紅書）

如相中可見，穿上風褸戴上Cap帽的陳偉霆打扮低調，更與網民及其同事逐一合照，更親切地雙手搭網民膊頭及豎起手指公，全程滿臉笑容，極親民貼地。有大批網民看到照片後，都忍不住住大讚：「真的好帥，狀態好好」、「超親和的大帥哥」、「超溫柔的」、「又帥又溫柔」、「素顏的陳偉霆太帥了」、「皮膚太好了吧」、「這該死的溫柔」、「好溫柔是真的，陳生性格確實超級溫柔！」。