TVB失意男配街坊Look被捕獲網民叫不出名　本尊12字親回盡顯親民

57歲的TVB小生黃智賢年初宣布不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約，雖然沒有TVB這座「大靠山」，但黃智賢不愁「無嘢撈」，北上發展，頻頻到內地商演登台，又與李思捷、麥長青、曹永廉及唐文龍組男團「Hey Brother」，加埋打理其醫學美容中心，可謂瓣數多多。

黃智賢年初宣布不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約。（IG@benwong1020）

黃智賢與李思捷、麥長青、曹永廉及唐文龍等組男團「Hey Brother」。（IG@benwong1020）

而效力TVB多年，黃智賢演出過多套膾炙人口的劇集，當年憑《真情》飾演深情男「阿海」一角入屋；近年的代表作則有《潛行狙擊》的「辣薑」、《廉政狙擊》的「卓廷光」和《逆天奇案》系列的「Nic Sir」，令觀眾印象深刻。不過可能由於角色太深入民心，日前卻發生尷尬一幕，有內地網民興奮在地鐵站野生捕獲黃智賢，覺得極為面善，但卻一時叫不出名字。

《真情》令黃智賢得到更多觀眾的認識，時至今日，網民們也會稱呼他為「阿海」，足見角色有多入屋和經典。（《真情》電視截圖）

黃智賢可以話係每一個眼神都係戲。（《廉政狙擊》劇照）

黃智賢在《逆天奇案》系列中「Nic Sir」，深受觀眾歡迎。（劇集截圖）

博主在社交平台寫道：「救命！偶遇港劇超面熟阿sir，偷拍被回眸一笑，他究竟是TVB哪位藝人？」片中博主興奮表示在香港隨處都可以見到明星，隨後走到黃智賢前面拍攝，當日黃智賢全身黑色打扮，腳踩拖鞋，手拿著平板電腦，一身街坊打扮，十分隨意。博主卻懊惱叫不出對方名字，其他網民紛紛留言為她解答：「你居然不認識黃智賢！辣薑誒」、「黃智賢啊」、「辣薑哥」、「演過辣薑哥（潛行），鍾國彬（仁心），dr莊（On call），黃智賢演的角色」；更驚喜的是，帖文引來黃智賢本人「現身」回應，他不但不介意對方叫不出他名字，還大方跟博主說：「你好，下次歡迎和我大過招呼。」博主激動回覆：「啊啊啊！黃智賢你好啊」。互動盡顯親民作風。

黃智賢日前在地鐵站被野生捕獲。（小紅書截圖）

網民一時叫不出黃智賢名字。（小紅書截圖）

黃智賢親自回覆。（小紅書截圖）

黃智賢多年來演出的角色都可見其精湛演技、忠奸皆可，1997年，他主演《真命天師》和首次擔任男主角，不過劇集收視平平，未能盡如人意。直到2011年，他憑《潛行狙擊》中飾演變節卧底「鄧國彬（辣薑）」一角，獲視為《萬千星輝頒獎典禮2011》「最佳男配角」的熱門人選，終順應民意以大熱姿態奪獎。2014年，黃智賢在宮廷喜劇《食為奴》中擔任男主角，更憑此角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男主角」。2015年，他在時裝律政劇《四個女仔三個BAR》中再度擔任男主角，飾演大律師「范智毅（范大狀）」，演技再次獲得肯定，並開始成為無綫電視一線小生之一。可惜，其後擔正的劇集除《逆天奇案》外，《是咁的，法官閣下》、《福爾摩師奶》、《好日子》和《黃金有罪》等，收視和口碑都一般，亦未曾登上過視帝寶座。

2011年黃智賢憑《潛行狙擊》在台慶頒獎禮上獲得《最佳男配角》。(視覺中國)

黃智賢的醫學美容中心生意越做越好！（IG@benwong1020）

黃智賢一直都Keep住爆肌身形。（IG@benwong1020）

除了演技好外，黃智賢廚藝也非常了得，閒時喜歡在家中入廚煮番幾味，壽喜燒、燒肉、燴麵、海鮮大餐、焗Pizza、焗英式鬆餅等各款菜式，甚至甜品都通通難不到他，而且試過他手勢的朋友都大讚好味，堪稱無綫隱藏廚神。

黃智賢廚藝了得。（IG@benwong1020）