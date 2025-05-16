8億拿督千金激讚珠海似灣仔高呼震撼　投資狂輸逾200萬被封黑仔王

「8億大馬拿督千金」莊思敏（前名莊鍶敏），近來轉戰內地發展。近年她屢屢投資失利，買樓買舖幾乎都慘遭遇蝕讓，被封「樓市燈神」。之後買的士牌、投資虛擬資產交易平台JPEX先後中伏，被嘲投資界「地獄黑仔王」。而莊思敏在投資界「響晒朵」，竟吸引樓盤邀請她拍廣告。

莊思敏被封「樓市燈神」。（梁碧玲攝）

莊思敏獲邀賣珠海樓盤廣告。(ig圖片)

莊思敏日前為珠海新樓盤賣廣告，片中她對該樓盤讚不絕口，她直言該社區環境似香港灣仔，「其實我覺得呢度有啲似香港嘅灣仔，不過比較開揚、比較舒適，人都冇咁多。」她激讚道：「我即刻覺得我住咗喺度之後，生活品味即刻提升咗！」

莊思敏進入居住社區後身心好放鬆，誇張高呼：「好震撼呀！」最後她睇完樓後不忘大讚：「我都心動喎。」去年4月莊思敏分享在內地河源收樓的片段，該層為清水樓，莊思敏當時明言想用來放租。有網民問河源層樓是否放租，莊思敏回覆：「沒有。你想租？」言下之意似乎指仲未租出。有網民善意提醒莊思敏：「睇住嚟投資啊Jacquline」。

莊思敏之前曬出浴照拉票。（網上圖片）

45歲莊思敏據指家族資產估計約8億元，早年曾經以180萬元買入銅鑼坊舖位，但去到兩年前才以60萬元沽出，相較16年前購入價180萬元，帳面勁蝕120萬元或67%。莊思敏在2017年4月斥資逾626萬元購入的何文田加多利軒「納米樓」，近期被稱為「蝕讓之城」，其中一個高層264呎單位早前以590萬元易手，較原業主在2017年購入價692萬元低出66萬元。早前莊思敏受訪稱之前投資的股票有回升，的士牌亦「冇事」，但承認買樓有「少少損手」，今收租收息。而之後她投資加密貨幣USDT，所採用的平台JPEX被揭無牌經營，莊思敏損失約50萬元。

莊思敏為珠海新樓盤賣廣告。（抖音）

大讚似灣仔。（抖音）

莊思敏讚不絕口，直言生活品味得以提升。（小紅書）

震撼的莊思敏。（小紅書）

莊思敏心動了。（抖音）