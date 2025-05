人妻主持天空之鏡慶祝結婚21周年　感情保鮮之道：份工幫咗好大忙

梁芷珮(Christy) 主持的十集旅遊節目《南美潮什麼》,這周節目充滿驚喜,昨晚(14日)一集,Christy以VIP身份獲邀出席里約熱內盧狂歡節,體驗當地最具魅力的花車巡遊;Christy還試穿了手工製作的森巴女郎服裝,色彩鮮豔加上釘滿閃亮珠片,相當Sharp醒,不過Christy卻直指行動困難:「我就咁着住佢,已經行唔到啦,你諗吓喺個Parade度要係咁跳。」Christy席間還向導遊學跳森巴舞,不過明顯肢體不協調,Christy亦幽默自嘲:「I always think I dance like a penguin!」令導遊忍不住爆笑。



梁芷珮與老公經常外遊。(IG:@imchristyleung)

梁芷珮試穿上手工製作的森巴女郎服裝 學習森巴舞

往球王比利博物館朝聖

明晚(16日)播出的最後一集,Christy會去到巴西桑托斯,該處街道的牆壁隨處可見比利塗鴉,整座城市彌漫著足球的熱情。難得踏足足球聖地,Christy 自然要到比利博物館朝聖,該處展示了不少比利穿過的球會衣服,當中不少球衣上還殘留污漬,既真實又珍貴,敬請期待。

梁芷珮體驗另類焗桑拿—雪鹽浴

其實這次「潮什麼」旅程可謂別具意義,皆因撞正Christy與老公Kenneth結婚21周年紀念正日,二人當時更身處既浪漫又坐擁天堂美景的玻利維亞天空之鏡—烏尤尼鹽湖,手持紅酒配美景的Christy興奮高呼與老公依然恩愛:「今日係我哋21周年,我哋仍然都係sweet sweet!」談到婚姻21年仍能保持甜蜜的秘訣,Christy接受TVB.com訪問時透露:「我覺得我哋份工幫咗好大忙,因為去旅行係一件好開心、好放鬆嘅事,而我哋嘅工作就正正係需要旅行,所以我哋長期都keep住好開心。」

Christy梁芷珮抵達了玻利維亞的天空之鏡

續指「乜都攤開嚟講最能維繫感情」:「本身我哋性格都係開朗嘅,同埋咩都會攞出嚟傾,因為都咁耐啦,所以我哋好知道大家需要啲乜嘢,傷感情嘅事會盡量避免。」Christy又坦言二人工作方面甚少分歧:「我會好respect老公、好聽佢講,因為每人都有自己嘅長處。」Christy在天空之境還體驗了另類焗桑拿—雪鹽浴,對於遭白雪雪的鹽鋪滿全身,Christy笑言:「啲鹽好重、好似啲人踩住我嚟按摩咁。」

Christy梁芷珮與老公在玻利維亞的天空之鏡慶祝結婚21周年

