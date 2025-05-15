人妻主持天空之鏡慶祝結婚21周年　感情保鮮之道：份工幫咗好大忙

梁芷珮（Christy） 主持的十集旅遊節目《南美潮什麼》，這周節目充滿驚喜，昨晚（14日）一集，Christy以VIP身份獲邀出席里約熱內盧狂歡節，體驗當地最具魅力的花車巡遊；Christy還試穿了手工製作的森巴女郎服裝，色彩鮮豔加上釘滿閃亮珠片，相當Sharp醒，不過Christy卻直指行動困難：「我就咁着住佢，已經行唔到啦，你諗吓喺個Parade度要係咁跳。」Christy席間還向導遊學跳森巴舞，不過明顯肢體不協調，Christy亦幽默自嘲：「I always think I dance like a penguin！」令導遊忍不住爆笑。



梁芷珮與老公經常外遊。（IG：@imchristyleung）

梁芷珮試穿上手工製作的森巴女郎服裝 學習森巴舞

梁芷珮試穿上手工製作的森巴女郎服裝 學習森巴舞

梁芷珮試穿上手工製作的森巴女郎服裝 學習森巴舞

往球王比利博物館朝聖

明晚（16日）播出的最後一集，Christy會去到巴西桑托斯，該處街道的牆壁隨處可見比利塗鴉，整座城市彌漫著足球的熱情。難得踏足足球聖地，Christy 自然要到比利博物館朝聖，該處展示了不少比利穿過的球會衣服，當中不少球衣上還殘留污漬，既真實又珍貴，敬請期待。

比利博物館

里約熱內盧狂歡節

里約熱內盧狂歡節

梁芷珮體驗另類焗桑拿—雪鹽浴

其實這次「潮什麼」旅程可謂別具意義，皆因撞正Christy與老公Kenneth結婚21周年紀念正日，二人當時更身處既浪漫又坐擁天堂美景的玻利維亞天空之鏡—烏尤尼鹽湖，手持紅酒配美景的Christy興奮高呼與老公依然恩愛：「今日係我哋21周年，我哋仍然都係sweet sweet！」談到婚姻21年仍能保持甜蜜的秘訣，Christy接受TVB.com訪問時透露：「我覺得我哋份工幫咗好大忙，因為去旅行係一件好開心、好放鬆嘅事，而我哋嘅工作就正正係需要旅行，所以我哋長期都keep住好開心。」

Christy梁芷珮抵達了玻利維亞的天空之鏡

梁芷珮與老公經常外遊。（IG：@imchristyleung）

梁芷珮與老公經常外遊。（IG：@imchristyleung）

續指「乜都攤開嚟講最能維繫感情」：「本身我哋性格都係開朗嘅，同埋咩都會攞出嚟傾，因為都咁耐啦，所以我哋好知道大家需要啲乜嘢，傷感情嘅事會盡量避免。」Christy又坦言二人工作方面甚少分歧：「我會好respect老公、好聽佢講，因為每人都有自己嘅長處。」Christy在天空之境還體驗了另類焗桑拿—雪鹽浴，對於遭白雪雪的鹽鋪滿全身，Christy笑言：「啲鹽好重、好似啲人踩住我嚟按摩咁。」

Christy梁芷珮與老公在玻利維亞的天空之鏡慶祝結婚21周年

Christy梁芷珮與老公在玻利維亞的天空之鏡慶祝結婚21周年

Christy梁芷珮與老公在玻利維亞的天空之鏡慶祝結婚21周年

Christy梁芷珮與老公在玻利維亞的天空之鏡慶祝結婚21周年