袁偉豪被減產TVB冇高層伸出援手　稱演員唔止做本份：想做幕後添

藝員袁偉豪日前出席TVB萬眾同心公益金綜藝大滙演活動，大部分藝員都有出席助陣，而袁偉豪與譚俊彥、李茵彤、涂毓麟組成樂隊表演。袁偉豪接受《香港01》訪問時被問到早前母親節當日亦是他的生日正日，他表示每年生日都與母親節相差幾天。

藝員袁偉豪昨日出席TVB萬眾同心公益金綜藝大滙演活動。(梁碧玲 攝)

袁偉豪表示母親節當日兒子送花給老婆這個行為並不是自己教的，原來是工人姐姐教的：「嗰日我哋都唔知道佢敲我哋度門，就即係工人姐姐教佢叫佢畀花，咁因為BB而家呢個階段係好探索世界，佢突然之間會識做到一啲情況出嚟係我哋都預計唔到，所以嗰日都miss咗佢送花畀媽媽。」

袁偉豪表示母親節當日兒子送花給老婆這個行為並不是自己教的，原來是工人姐姐教的。(梁碧玲 攝)

有關早前袁偉豪接受了網台的訪問，表示近年在TVB出鏡率突然大減，是因為每幾年都會有不同階段，但近5年基本上都會維持一年一套或兩年一套劇集。被問到他說完這番話之後TVB有否提供幫忙，他表示一直都沒有：「其實一路都冇嘅，其實係都唔係呢一兩年嘅事，大家其實可以數返轉頭，我諗2018年之後19年之後，即係我做完《鐵探》之後，基本上都差唔多係一年一套嘅。」但是他又指出由《法政先鋒V》開始就變成兩年一部：「法政先鋒五開始咁就真係兩年，年半啊咁樣一套。」

早前袁偉豪接受了網台的訪問，表示近年在TVB出鏡率突然大減，是因為每幾年都會有不同階段。(梁碧玲 攝)

袁偉豪更指當中涉及到很多情況，並不只與之前他說的原因：「唔關話之前我講嗰個高層調換嘅情況，而係好多製作上呢都係有時話要開機，咁但係到後尾又要啲時間又要延長，咁我哋做演員都係被動，都係靠等囉。」

袁偉豪更指當中涉及到很多情況，並不只與之前他說的原因。(梁碧玲 攝)

袁偉豪被問到說完之後曾志偉及樂小姐等人有沒有接觸他了解一下情況，他即表示沒有：「冇啊冇啊冇啊，咩都冇啊。（監製嗰啲有冇？）點樣伸出援手？我覺得呢一個唔係伸出援手, 唔係一個重點，其實我覺得最緊要係有啲咩角色啱我哋。」

袁偉豪被問到說完之後曾志偉及樂小姐等人有沒有接觸他了解一下情況。(梁碧玲 攝)

袁偉豪都指出在他這個歲數的演員會面對的問題：「呢一個歲數、呢個層面、呢一個status嘅演員，究竟仲可以喺公司度或者喺呢一個嘅戲劇裏面可以有啲咩可以做到。」而他亦認為每一個都是準備好，當一收到通告或劇本時就會馬上投入去做。

袁偉豪都指出在他這個歲數的演員會面對的問題。(梁碧玲 攝)

而袁偉豪亦表示自己不會做自薦去拍劇這個行為：「主要都係等嗰個編劇，撞到咪傾兩句囉，其實而家呢個氣候都唔係話開工就開工。」因為即使拍攝團隊都要經過審批，而自家劇同樣需要很多情況配合下才可開工。他更自爆想做幕後工作：「我想做幕後添，如果你講主動，你其實而家埋位基本上除咗自己嗰個本份之外，有陣時喺現場都要幫手去處理。」