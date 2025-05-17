前《東張》主持離巢工作量大增　開騷前台下急補眠：擔擔抬抬都OK

游莨維（一蚊Joe）日前出席由蔣怡（Coco）主持的HOY TV 全新飲食競技節目《領展鮮活街巿呈獻：領廚爭霸戰》啟動禮，為活動擔任嘉賓，他更透露將會參加明星賽大展廚藝！今年2月宣布離開服務18年的TVB外闖，加入「脫無者」大軍的他笑言即使已離巢但在活動中仍看到譚嘉儀、陳思圻、朱智賢（朱朱）及梁凱晴等前同事感覺非常熟悉：「我今日好開心，我真係冇諗過原來成個將軍澳搬咗嚟樂富，台前朱朱、Vicky都係舊朋友，幕後都好熟口面，好親切呀！」

TVB味濃！（陳順禎攝）

脫無者！（陳順禎攝）

一蚊Joe透露離開TVB後工作量大增：「多謝客戶朋友，2月8號出完個Post話離開舊公司，好多人都覺得阿Joe都抵用，結果畀咗好多機會我，呢期相對嚟講我都冇諗過，啱啱呢3個月嘅JOB等於我過往呢兩年總數。呢樣我都幾意料之外，原來出面唔係冇嘢做，係你肯唔肯做。有啲大熱天時有啲JOB真係攰，但人哋信任得你，我都會120分做好佢！（唔揀JOB?）唔揀，真心，各位客戶小弟唔食，我兩名化骨龍一個8歲，一個5歲，所以抵用，擔擔抬抬都OK！」未知是否太多工作，一蚊Joe在活動開始前都在台前爭取時間補眠，爸爸的確非常偉大！

趁空檔極速補眠！

爸爸好偉大！（陳順禎攝）