康城影展｜32歲內地女星獲24秒官方特寫鏡頭　成新一代紅地氈女王

國際影壇盛事「第78屆康城電影節」正如火如荼舉行中，陸陸續續有多位內地演員亮相紅地氈，其中現年32歲的鍾楚曦最為搶眼，更被官方鏡頭捕捉有24秒特寫，展現出東方之美且全程保持完美微笑曲線，非常高貴漂亮，令不少網民都紛紛激讚她不愧為新一代「紅地氈女王」，完全不輸前輩范冰冰。

鍾楚曦紅地氈表現搶眼。（視覺中國）

2017年鍾楚曦因參演導演馮小剛執導的電影《芳華》而為人熟悉，多年以來雖然在影視作品上還未有更大突破，但近年她卻因多次踏上不同活動紅地氈的造型而受到關注，每每出席紅地氈的造型都令人眼前一亮，令她有新一代「紅地氈女王」的稱號。

鍾楚曦被官方鏡頭捕捉。（微博圖片）

官方鏡頭捕捉有24秒特寫。（微博圖片）

而第三次獲邀出席康城影展的她，在紅地氈上的表現亦沒有令人失望，身穿露肩花朵刺繡裙，梳起復古髮型配上紅唇的她，非常優雅高貴，而且全程露出整齊潔白的完美微笑曲線，散發出溫柔大氣氣質，盡現東方女性獨特韻味，連官方攝影師都被她的美態吸引，猶如全身掃描般，慢慢透過鏡頭捕捉她的美態，足足有24秒特寫鏡頭，每一個鏡頭都美得出色，根本就是零死角美女。

全程保持完美微笑曲線。（微博圖片）

生圖同樣出色。（微博圖片）

精修圖。（鍾楚曦微博圖片）

范冰冰2010年身穿龍袍裝。（視覺中國）

鍾楚曦在紅地氈上沒有令人失望，不少網民都再次肯定她「紅地氈女王」的地位，紛紛激讚表示：「太會穿了吧」、「讓人挪不開眼」、「定毯神針」等，就連生圖都美得驚人。

鍾楚曦有新一代「紅地氈女王」稱號。（鍾楚曦微博圖片）