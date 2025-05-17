節目巡禮2025｜周嘉洛陳瀅隔一身位零交流　另一緋聞情侶雞啄唔斷

TVB昨日（16日）在會展舉行《2025 TVB年中節目巡禮》，旗下藝員都傾巢而出，包括有：陳豪、馬國明、羅子溢、周嘉洛、高海寧、陳曉華、陳瀅、郭柏妍、張曦雯等人。現場播放片花，公布不少的新劇集及綜藝推出，當中最為吸睛的一定是《夫妻的博弈》，除了有馬國明和高海寧的親吻鏡頭外，更有郭柏妍和張頴康的床戲。

TVB昨日在會展舉行《2025 TVB年中節目巡禮》，旗下藝員都傾巢而出。（胡凱欣 攝）

當中最為吸睛的一定是《夫妻的博弈》，除了有馬國明和高海寧的親吻鏡頭外，更有郭柏妍和張頴康的床戲。（胡凱欣 攝）

高海寧呢個笑真係好奸。（胡凱欣 攝）

綜藝節目方面，一定是《帶阿姐看世界》，當中更有羅家英現身，家英哥拍片表示希望大家多多照顧汪明荃。片花亦播出汪明荃問周嘉洛是否拍拖，但就把他的回應變成靜音，周嘉洛笑指自己只是「跟稿讀」。而在大合照時，周嘉洛與陳瀅這對「緋聞情侶」，周嘉洛被安排站在第一排偏右的位置，而陳瀅則站在第二排與周嘉洛相隔一個身位的位置。周嘉洛與陳瀅雖然一前一後的站著，但在台上未有任何交流，一個向東一個向西。

《帶阿姐看世界》，當中更有羅家英現身，家英哥拍片表示希望大家多多照顧汪明荃。（胡凱欣 攝）

《帶阿姐看世界》片花亦播出汪明荃問周嘉洛是否拍拖，但就把他的回應變成靜音，周嘉洛笑指自己只是「跟稿讀」。（胡凱欣 攝）

在大合照時，周嘉洛與陳瀅這對「緋聞情侶」只隔一身位，但零交流。（胡凱欣 攝）

在最後大合照時，二人被迫企得愈來愈遠。（胡凱欣 攝）

相反，另一對「緋聞情侶」丁子朗及郭柏妍則「雞啄唔斷」，由台下聊天聊到台上，非常大方。莫非早前二人不停宣傳劇集《奪命提示》，令已經放涼了的感情重新升溫？但其實二人兩次於劇中飾演情侶，合襯程度簡直100分，所以不少網民對其都相當受落。

另一對「緋聞情侶」丁子朗及郭柏妍則「雞啄唔斷」。（胡凱欣 攝）

丁子朗及郭柏妍由台下聊天聊到台上。（胡凱欣 攝）

莫非早前二人不停宣傳劇集《奪命提示》，令已經放涼了的感情重新升溫？（胡凱欣 攝）