節目巡禮2025｜吸金王陳豪認有經濟壓力：一般嘅家庭壓力我都有

「吸金王」陳豪昨日（16日）出席TVB在會展舉行《2025 TVB年中節目巡禮》，同場亦有很多藝人出席。陳豪貴為「吸金王」，但就只有一劇在手，就是正在拍攝的劇集《俠醫》，他接受《香港01》訪問時表示《俠醫》的拍攝已經接近尾聲：「接近埋尾啦，我哋呢個月底就完成晒所有拍攝，所以貶吓眼我哋嘅0628（早上6時到凌晨4時）都完啦。」

陳豪貴為「吸金王」，但就只有一劇在手。（胡凱欣 攝）

陳豪表示《俠醫》的拍攝已經接近尾聲。（胡凱欣 攝）

劇集快將拍攝完成，陳豪都表示鬆一口氣：「今次部戲都幾chur下，好耐都冇試過以前嗰種0628通告呢。」雖然過程比較辛苦，但亦很享受，更令陳豪想起以前拍劇時的「黃金時期」：「冇乜時間瞓教，但就enjoy成個團隊。」他解釋指拍劇就是用這兩三個月時間來完成：「喺嗰段時間裡面，我哋好難抽度時間去做另一樣嘢。」而他亦會盡量抽時間陪老婆及仔女。陳豪早前只抽了一小時回家陪老婆陳茵媺吃了頓晚餐就繼續回劇組繼續工作，而母親節他就有回家陪老婆慶祝，被問到老婆有沒有投訴時，他則笑指「沒有」，老婆都很體諒他。

劇集快將拍攝完成，陳豪都表示鬆一口氣。（胡凱欣 攝）

陳豪被問到老婆有沒有投訴時，他則笑指「沒有」。（胡凱欣 攝）

陳豪被問到密密拍劇是否因為家庭經濟壓力大時，他即笑指「一般嘅家庭壓力我都有」，一家五口的生活費都由他負責，所以他才「密密做」。至於被問到他的咖啡店生意有否受大環境影響時，他則指謝謝大家關心：「咖啡成本都唔係好高，所以生意方面都不太受影響。」陳豪表示咖啡店與做藝人收入佔的百分比是：「50 50」，陳豪有名是「TVB吸金王」，可想而之他咖啡店能賺到多少。

陳豪被問到密密拍劇是否因為家庭經濟壓力大時，他即笑指「一般嘅家庭壓力我都有」。（胡凱欣 攝）