前無綫一姐湊仔到公園打卡散步勁貼地　一家三口親子互動好溫馨

現年51歲的無綫視后蔡少芬與同比她細一年的老公張晉於2008年結婚，兩人育有兩女一子，一家五口生活幸福愉快。蔡少芬和張晉婚後將重心放在家庭，同時繼續發展演藝事業，夫妻倆在內地亦很有人氣，拍戲拍劇演綜藝，接廣告和商演等，在內地撈到風生水起，賺個盤滿缽滿。他們一家年前曾移居上海，進駐面積3500呎的豪宅，生活富貴，至2022年才回流返港居住。

張晉與三名子女，為蔡少芬慶祝49歲生日。（蔡少芬微博）

蔡少芬與張晉一家五口。(微博圖片)

一家五口非常幸福。（張晉微博圖片）

蔡少芬同老公張晉慶祝結婚16年短片。(抖音)

蔡少芬自爆與老公張晉，並不如外人睇得咁好。（微博@蔡少芬）

雖然蔡少芬夫妻倆身家豐厚，不過他們一家的生活就十分貼地。日前有網民就於社止網分享了偶遇蔡少芬夫妻倆在公園湊仔的照片，以「香港九龍公園漫展偶遇蔡少芬和張晉！」為標題，留言寫道：「感覺香港真的很容易遇到明星，今天在九龍公園閒逛，偶然發現有漫展，沒想到很巧遇到了“皇後娘娘”蔡少芬和張晉帶兒子來逛漫展打卡，不過沒有過多去打擾。」相中可見蔡少芬與老公張晉以及仔仔一家三口均戴上口罩，身穿黑色親子裝的casual打扮，張晉負責揸機為老婆及仔仔拍照打卡，三人又一起散步，就如普通市民一樣享受親子時光，畫面相當溫馨。

蔡少芬與老公張晉湊仔仔到公園玩。(小紅書)

蔡少芬與老公張晉湊仔仔到公園玩。(小紅書)

蔡少芬與老公張晉湊仔仔到公園玩。(小紅書)

年前已有網民在香港偶遇他們夫妻倆湊仔女到屋苑樓下的公園玩耍放電，又曾有網民於元朗新開的商場內偶遇蔡少芬湊仔逛街，生活過得與普通街坊無異。

一家三口在公園玩。(小紅書)