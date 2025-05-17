五索進駐抖音一原因公開馬生甜蜜合照　馬生陪逛名店細節盡見寵溺

昨日剛度過了35歲生日的「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖九年，育有4名子女，住在男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，她亦經常炫富，高調大曬豪宅內景、名牌手袋及靚車等等。五索最近還與馬生愈愛愈高調，已先後曬出兩人去歐遊的短片，馬生在她當年生BB時現身產房的畫面，以及他們一家在復活節享受家庭樂的片段，還有馬生的半邊面正面照。近日五索正式進駐抖音發展內地市場，揚言要在內地爆紅，要紅過鄧紫棋，她更公開了她與馬生的甜蜜合照。

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

五索共生了5個小朋友。（IG@5kidsokma）

五索於抖音發布了幾條短片，其中一條短片就是她解答網民的疑惑，因為有好多人都問該帳號是不是她本人，她便特地聲明這就是她本人唯一一個真正的抖音帳號，更現場拍了一張她與馬生的甜蜜合照給粉絲看，叫大家別再說她是AI人，她說：「珍珠都無我真」。對於有網民指她是名不正言不順的人，五索反擊表示：「有好多嘢呢，你又唔係馬先生既朋友，你知道人哋屋企嘢咩？吃不到的葡萄就是酸的。」五索還曬出了馬生陪她到名店買衣服的片段，她不停在試裙子，馬生就坐在椅上耐心等待兼給予意見，以及負責埋單，馬生更出鏡了，真是把她寵上天。

五索公開她與馬生的甜蜜合照。(抖音)

五索公開她與馬生的甜蜜合照。(抖音)

五索公開她與馬生的甜蜜合照。(抖音)

馬生陪五索在名店SHOPPING。(抖音)