吳若希與麥美恩絕交反面互窒　好友丁子朗親解二人最新狀況

早前麥美恩與吳若希這對9年的好姊妹突然「情斷」，上月底吳若希突然在社交平台發文表示要和麥美恩絕交，而麥美恩亦留言：「得一首歌嘅一姐」。雖然二人都有分別回應過傳媒，但就避談「反面」內容，而與二人份屬好友的丁子朗日前（16日）出席《2025 TVB年中節目巡禮》時就被問到是否有內情。

吳若希和麥美恩割蓆？（IG圖片）

麥美恩曾在IG上分享「旅行團」合照，吳若希更曾在帖文底下留言：「一家人認證」，如今此情不再。（IG圖片）

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯

丁子朗接受《香港01》訪問時被問到是否知道吳若希與麥美恩因什麼事而「反面」時，他表示自己都想知道，但就透露當時的情況：「話説有一晚，因為我哋四個人有group chat嘅，我啦Jinny啦Mayanne同埋大哥（森美），咁突然之間佢哋一晚個group chat入面有百幾二百個message，我瞓咗覺起身嘅百幾個message。跟住我就已經係唔得閒咁睇哂佢啦，咁我就問咩事，跟住佢就話𡃁仔你唔好理啦咁樣。」

丁子朗接受《香港01》訪問時被問到是否知道吳若希與麥美恩因什麼事而「反面」。（胡凱欣 攝）

丁子朗指之後在網上看到很多新聞，但就沒有理會，他表示在通訊群組中正在約看演唱會：「我好似約緊Mayanne一齊睇演唱會嘅嚟緊，咁但係唔知Jinny去唔去啊。（有冇睇返啲訊息了解發生咩事？）係啊，我冇睇返！你知唔知佢哋係嗰一晚百幾個message啦，之後間唔中都會有百幾個message出現。」

丁子朗指之後在網上看到很多新聞，但就沒有理會，他表示在通訊群組中正在約看演唱會。（胡凱欣 攝）

丁子朗續指群組裡的訊息他沒看是因為有太多的對話，但就覺得自己應該要看一次：「其實我應該都係睇下，咁就應該知道來龍去脈係咩嘅，但係我冇睇到。（依家佢哋有冇傾返偈？）譬如有時大哥講嘢，咁大家都會回覆㗎啦，冇理由唔回覆㗎嘛。（即係你都唔知佢哋咩情況？）我都未得閒問。（你會唔會勸交？）唔會勸交啦！啲嘢都唔係到我做啦，大哥喺度都未勸交，大哥好似當冇事發生咁樣，繼續喺度談笑風生update下大家，做咗啲乜嘢咁。我話畀大家聽我好眼瞓，最近開緊戲咁樣，真係大哥好似當冇事發生咁樣，可能大家都覺得係囉。」