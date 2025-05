林盛斌遭梁敏巧硬撼頭嗌投降　玩到癲障礙賽變人肉三文治

《大師兄 Thank You Very Much 感謝祭》今晚(18 日)一集的嘉賓有林盛斌(阿Bob) 帶領的「女神配對計劃隊」,五位女神隊員分別是關嘉敏(Carman)、梁敏巧(Maggie)、葉蒨文(Sophie)、李芷晴(Stephanie)及羅毓儀(Yuki);還有一姐吳若希帶領的「奇情谷好友隊」,隊員是鄭衍峰、曾展望(GM)、黃子桐(Rachel)、葉靖儀(Michelle)、許俊豪(Lincoln)及孔德賢(Danny)。兩隊的出場方式均相當特別,「女神隊」除了有四大女神玩跌膊大賣搞笑性感,阿 Bob 亦不執輸大玩露腩,加埋阿 Bob 的「懶勁」表情,齋睇相都搞笑。至於出場陣形不及「女神隊」的「奇情谷隊」,則由 Michelle 發表挑機言論搶回焦點:「隔籬女神單身,我哋都係單身架!」完全能感受兩隊有多戰鬥格。

大合照。

Bob 帶領「女神配對計劃隊」露腩登場。

吳若希帶領的「奇情谷好友隊」。

今集氣氛繼續高漲,首先在「開心無敵夾多士」環節中,Sophie 與 GM 這對「愛回家 CP」的互動相當搶焦,首先醒目的 Sophie 上場時,即醒目地曲線宣傳新節目:「有冇咩單身男士?」「奇情谷隊」聞言馬上起哄,並大推 GM 上場,大師兄錢嘉樂亦醒目接招謂:「我幫你揀你(GM)啦!」而當 GM 準備與 Sophie 夾多士時,耳朵竟驚現「紅卜卜」迹象,粉紅氣氛甚濃。

大師兄同其他人落力「撮合」GM 同 Sophie。

大師兄同其他人落力「撮合」GM 同 Sophie。

GM 耳仔即時紅晒,睇嚟好怕醜。

梁敏巧多次重擊阿 Bob。

接到Bob頭暈暈。

+ 3

阿Bob 爭櫈仔如有神助 獲女神興奮圍住讚叻叻

另邊廂,阿Bob和Maggie卻爆發火藥味,Maggie 夾多士時,以「鐵頭功」猛撞阿Bob 頭部,力度之大一度令阿Bob「飛出電視畫面」,「痛定思痛」阿Bob 忍不住說:「其實我有啲咩做得唔啱嘅,你咪同我講囉!」可惜去到第二 Round,Maggie 依然未有頭下留情,令見慣風浪的阿Bob焗住投降:「我真係唔玩啦!」雖然阿 Bob 在夾多士環節中失威,但他在「爭櫈仔」環節中卻扳回一成,恍如開了外掛般的他,最終更獲五位女神圍住嗌好嘢。

Sophie 今集效果滿滿,在「開口中」環節中,她被「奇情谷隊」掟到成臉cream,正當 Sophie 想要反擊Lincoln 之際,卻意外跣到成個撻低;鄭衍峰見狀竟辣手摧花繼續向滾地 Sophie 掟 cream,相當無情。

障礙賽精彩畫面,孔德賢彈跳力驚人,女神隊亂作一團。

玩到變人肉三文治。

阿 Bob 喺「開心無敵爭凳仔」環節中威到盡。