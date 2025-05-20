《愛回家》小花黯然離巢後獲HOY TV力捧　15度落水凍到狂震博到盡

蘇韻姿因參演處境劇《愛•回家之開心速遞》，憑「熊心如」一角成功入屋。本受力捧但傳出得罪高層被雪，更被踢出劇組，直到去年3月約滿後，她宣布與TVB結束8年賓主關係，並宣布簽約昇陽娛樂文化重新出發。近日她與阮偉倫主持的綜藝節目《港式流行2》，正於HOY TV播放得如火如荼，收視叫好叫座，節目以走訪香港不同的景點，包括深夜美食車、秘境酒吧、懷舊唐樓、城市綠洲，其中最叫蘇韻姿難忘，莫過於跟愛犬Otis首次同框演出，第一次出鏡的Otis表現淡定，難怪蘇韻姿笑言Otis具有潛質成為「演藝界新星」。

由蘇韻姿、阮偉倫主持的綜藝節目《港式流行2》，正於HOY TV播放得如火如荼。

《港式流行2》其中一集，內容是發掘香港的寵物餐廳，蘇韻姿首次帶同愛犬Otis同框演出，雖然大多數藝人會認為動物和小朋友是最難「合作」的對手，不過蘇韻姿卻大讚第一次出鏡的Otis非常乖，表現淡定，完全唔需要蘇韻姿勞氣，她說：「今次拍攝最難忘係同自己嘅狗狗一齊出鏡，估唔到佢喺鏡頭前好乖，令整個拍攝好順利，我亦到好開心可以將工作同生活結合。」

蘇韻姿在HOY TV機會不斷。

蘇韻姿亦難忘在攝氏15度的低溫下，為節目到馬鞍山拍攝玩水上平衡板，冷得全身發抖，難以在板上保持平衡，狀甚惹笑。蘇韻姿在《港式流行2》中吃盡不少食令人羨慕，但自言拍攝節目後體重增加不少：「開拍節目之前條褲仲鬆，但後期就開始變緊。平日冇開工時，我都會抽時間做普拉提同瑜伽。」

蘇韻姿亦難忘在攝氏15度的低溫下，為節目到馬鞍山拍攝玩水上平衡板，冷得全身發抖。

化身音樂劇星級導師

早前完成舞台劇《我們的青春日誌》演出的蘇韻姿，透露正忙跟麥秋成、何遠東等合作主理兒童音樂劇課程。她謂：「我本身有教小朋友音樂劇，呢次擔任星級導師，負責教小朋友唱歌，希望透過呢個課程指導小朋友，令佢哋發揮天賦，我覺得好有意義，亦都好鍾意教導小朋友。」