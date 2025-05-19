三．八專訪｜Winka陳泳伽聲帶永久受損惹恐慌：好似我就死咁

海兒與Winka飾演同一角色，Phoebus每日對著二人排練時，不時有錯亂感。（陳順禎攝）

音樂劇《三．八》，由詹瑞文執導，姚焯菲、海兒、黃浩然、MIRROR邱傲然、COLLAR陳泳伽、P1X3L吳啟洋主演，講述38歲、28歲、18歲的3個女人，分別為着不肯長大的丈夫、對愛情的貪婪、對「出pool」的渴求而煩惱。街上心神恍惚的3人，釀成一宗嚴重交通意外。她們在十字路口指罵對方之際，回頭一看，才驚覺自己的肉身被救護員抬上了救護車，3女昏迷不醒……眼見死神已經在醫院的角落向她們招手，但各自埋藏着一個在離開世界前必須解決的心事。海兒過去雖有不少歌劇經驗，但單是用聲已與以前有不少分別，再加上歌舞部分，確是大挑戰； Winka入行至今，未曾拍過劇集或電影，但收到邀請時已一口答應，永久受捐的聲帶能否負荷？

Winka說聲帶確實是受損，但如今已找到發聲方法，所以不擔心影響演出或唱歌。（陳順禎攝）

Winka說當初經理人問她想不想接下這工作時，她一秒已答應：「不嬲都想唱歌拍劇都兼容到，但又會覺得做戲嘅人咁多，但音樂劇邊唱邊做，係好好玩嘅一件事。今次好似係吸引力法則，令呢件事發生，我未睇劇極本已經話接。」 海兒自畢業後，一直未有機會再做舞台劇，公司曾擔心要長時間排練，但她卻堅持要接《三．八》。「每次睇表演都唔鍾意做觀眾，好想上去玩，所以都係吸引力法則。」 Phoebus是唯一一位有casting的人，他說當初約在陳恩碩的戲棚外，對方見到自己後，只說了一句「哦！就係你」便成事，完全「快過打針」，跟Winka與海兒一樣，當初也沒有太多考量，只覺得今次會學習到更多。「當然希望得到觀眾掌聲，但呢段時間咁專注去做，我覺得OK嘅，自己認可先。」

每日一大班人排練，海兒有「中學去camp」的感覺。（陳順禎攝）

排練個多星期，Winka爆大家每次都喊走大半盒紙巾，感染力之勁，令他們都擔心正式演出時會淚崩。Phoebus說：「詹Sir有教我哋喊到盲目，譬如好似Shiga（連詩雅）咁，佢每次讀到嗰個對白都喊，感觸好大。見到佢喊，其他人又喊。Tiger係死神，所以眼紅，我係消防員，都唔使淚線太發達，可以忍得住。」訪問前夕，Winka因推出新歌而被爆出聲帶永久受損，令大家十分擔心會否影響今次演出。「新聞出咗之後，好多人send訊息問我有無事，好似我就死咁，但其實唔係咁差，只不過係要交代返點解咁耐無出歌，但唔係真係搞唔掂，一定無以前咁靈活，好似運動員咁一定有受傷，需要多啲時間warm up，但唔會影響表現。而家適應晒，做多啲準備，排練嗰陣慳啲聲，生活小細節去令佢好啲。」

Phoebus是三人中唯一casting的一位，但他說過程快到自己都有少少懷疑。（陳順禎攝）

《三．八》的故事由車禍開始，排練過程中，Winka有了「人生無常，愛要及時」的反思，亦希望觀眾睇完後，好好細想對身邊人是否有足夠的愛； 講到及時，海兒自覺做到：「好幾年被『盡力』所困惑，幾盡先盡？畀幾多時間先叫盡？盡力應該係包埋心理平衡同健康，自己舒服開心、能力所做到已經係盡力，我係做到。」 Phoebus有感隨年齡增長而少及時行樂，很易受外間影響而忽略已經擁有的東西。「所以呢排學習貼地啲，感恩身邊有嘅嘢，人大咗，會想追求或想得到更多。（你覺得自己好離地？）純粹係睇一件事，好似半杯水咁，會望到空杯嗰個部分，而唔好好珍惜有嘅半杯水 」

髮型：ZapTang（海兒）、Him Ng（Winka）、Kin @Aveda il Colpo（Phoebus）

化妝：Kineks Ho（海兒）、Percy Shing（Winka）、Matt Li（Phoebus）

服裝：Maje（海兒）