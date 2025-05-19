中年3｜李金凱決賽後首度剖白內心感受　黑白畫面跟網民說再見

《中年好聲音3》早前已經圓滿結束，當中參賽者李金凱可以說是今輯節目中亮點之一，雖然他失去雙臂，但不失人生鬥志，獲封「生命鬥士」；可惜決賽當晚，李金凱稍有失準，最後七強止步，令不少觀眾和網民跌眼鏡。賽後差不多一個星期，李金凱近日終在社交平台發布首條視頻，剖白內心感受。

失去雙臂的38歲「生命鬥士」李金凱為本輯焦點選手，來自雲南的他是一名網絡主播，首次亮相節目以譚詠麟（譚校長）經典金曲《一生中最愛》作賽，母語為普通話的他以超純正廣東話挑戰，加上殘疾身世故事，感染力十足，令他獲得5燈亮麗成績。

李金凱在《中年好聲音3》決賽中，演繹必殺歌《為你我受冷風吹》時稍有失準走音。（資料圖片/葉志明攝）

李金凱7強止步，未能走到最後。（資料圖片/葉志明攝）

李金凱近日在社交平台分享他比賽結束後首段視頻，他寫道：「我的文字太蒼白，所以把想說的話拍個視頻給大家，想說的太多，所以….」影片中，李金凱感性地用歌曲《再見》表達心聲，期間更用上黑白畫面，想要跟大家道別一樣，令網民非常擔心。

李金凱近日在社交平台分享他賽後的第一段視頻。（小紅書截圖）

李金凱以一曲《再見》憑歌寄意。（小紅書截圖）

期間突然轉黑白畫面，令粉絲擔心不已。（小紅書截圖）

正當大家都以為他情緒低落時，原來一切都只是李金凱的「鋪排」，他突然表情一轉，笑著解釋：「這首歌叫《再見》，所以你沒猜錯，我們又可以再見面了啦，雖然說中三比賽結束了，但是呢，我們有很多TVB的工作可以做啊，還可以到不同的地方唱歌給大家聽，嘩！真的很開心。」

原來李金凱只是跟大家開玩笑。（小紅書截圖）

李金凱幽默表示：「這個再見就是可以再次、再次又再次見面的意思。」（小紅書截圖）

認真鬼馬。（小紅書截圖）

李金凱幽默補充：「所以這個再見就是可以再次、再次又再次見面的意思。你們該不會想到別的意思吧？」不少網民被嚇到，紛紛留言：「哈哈哈沒看到後面比你嚇壞了」、「討厭 聽到我哭死了」、「嚇到以為你離開香港啊」、「給你嚇怕了」。原來只是虛驚一場，認真鬼馬。

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網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

李金凱在整個比賽過程中，懷著滿滿正能量過關斬將，不少觀眾被他的歌聲和經歷所感動，令其人氣急升。雖然決賽當晚未能走到最後，但李金凱賽後透露已跟TVB簽了約，希望留港發展，並火速加入了香港明星足球隊，積極展開銀色旅途。

李金凱賽後火速加入了香港明星足球隊。（小紅書截圖）