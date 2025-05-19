中年好聲音｜龍婷被指行名店掃貨　原來當時攞住呢樣嘢

《中年好聲音》「中1生」龍婷日前（18/5）為《中年好聲音 321 經典大戰》節目錄影。近日龍婷被傳行名店掃貨而引起討論。她出席節目錄影時就為事件畫面，並稱是一場誤會。



龍婷以一身白色帶閃的服裝出場，充滿仙氣。(公關提供)

她接受《香港01》訪問時，回應：「其實個袋係，嗰日同個朋友食完午餐，入面仲係一盒乾炒牛河，跟住我攞個袋喺度出現，就變成一個掃貨。嗰日喺時代廣場。我真係覺得呢個世界好神奇。」

她笑言，一個乾炒牛河就為她製造了一段新聞，對於藝人來說是一件好事。「對於我呢個職業嚟講，有新聞都係OK嘅。（地位嘅肯定喎！）真係㗎？好驚呀，哈哈。我做咗呢行，對自己言行都係需要更加謹慎。」

《中年好聲音》「中1生」龍婷日前（18/5）為《中年好聲音 321 經典大戰》節目錄影。（林迅景 攝）

龍婷被指行名店掃貨，笑言想不到拎住盒乾炒牛河都可以上新聞。（林迅景 攝）

她也表示，自己幾乎不會行名店買衫，因為在TVB工作時有提供的衣服，登台亦有服裝提供，自己外出時也多以休閒服飾為主。問到，龍婷會不會買或收藏名牌手袋，她回答：「我依家反而唔會好在意呢樣嘢，或者係攞個背囊，帆布袋出街，同姊妹食飯出街更加唔會。（有冇收藏袋？）個個都有㗎啦。Chanel我有嘅，我之前就有，但係已經賣出去二手。而定有一個細一個大啲，因為個款唔會點轉，有啲場合可以用。（七至八萬？）冇，同埋擺咗好多年，幾年前買嗰時兩三萬。」