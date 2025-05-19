艾威老婆離世｜330字憶二人生活點滴：陽光下再不是兩個人的影子

艾威的太太陳美玲（Lisa）患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，兩個月前突然惡化，惟最後等不及換肝不敵病魔，5月18日下午1時許離世，終年61歲。艾威強忍悲痛，在5月19日早上發文悼念太太。



艾威太太病危緊急求救 望有心人活體捐肝：病况危急

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艾威﹑陳美玲經歷重重困難復合，未料到又遇重病最終天人永隔。 （影片截圖）

艾威﹑陳美玲經歷重重困難復合，未料到又遇重病 （影片截圖）

艾威日前發文請求有心人拯救太太陳美玲（Lisa）。(FACEBOOK截圖)

艾威上載與太太牽手照，身患肝病的Lisa皮膚呈深黃色並有些水腫。艾威留言全文：

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。

雖然陽光下再不是兩個人的影子，

縱使飯枱上再不是擺放兩個人的碗筷，

儘管看笑片時再不是聽到兩個人的笑聲，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然手機上再看不到妳的來電顯示，

縱使拖羅再聽不到妳回家的腳步聲，

儘管威威再聽不到妳回家時開門的聲音，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然再不用等妳收工回到家才一起吃晚飯，

縱使再不用等妳化好靚妝才一起出門口，

儘管一切都再不用等妳，

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

雖然駕車時再不用爭拗該行那一條路線，

縱使蒸魚時再不用爭拗該蒸多少分鐘，

儘管妳親自下㕑時再不用爭拗蝦醬通菜是否過鹹。

美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；

但妳的善良，妳的温柔，妳的心，妳的美，會一直都在。