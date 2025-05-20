TVB凍齡女神重現25年前造型更勝當年　驚艷網民：果然人妻仲正

現年43歲的陳自瑤（Yoyo）一向保養得宜，即使已為人母，依然樣靚身材正，一點師奶味都沒有，是娛圈中公認的凍齡女神之一，她擔任代言的豐胸品牌最新廣告照日前面世，數張火辣性感照獲大批網民激讚索到爆！此外，初入行時憑清純面孔俘虜不少人的陳自瑤，近日為帶貨重現25前的經典造型，狀態驚艷網民。

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

身材fit爆。(IG圖片)

圈中公認凍齡女神。(IG圖片)

陳自瑤在社交平台寫道：「重現25年前？好好愛自己，每一個階段的自己都很珍貴」。她表示偶而網民都會發一些以前的照片給她，誇獎她怎麼這麼多年都沒變，到底是怎樣保養的！陳自瑤自言非常注重護膚和做運動，這就是她的凍齡秘訣。陳自瑤認為少女的定義不只是年輕漂亮，還有就是勇敢和自信。

陳自瑤近日重現25年前的清純造型。（小紅書截圖）

陳自瑤片中完美重現了25年經典藍色上衣照的造型。（小紅書截圖）

一舉手一投足散發少女氣息。（小紅書截圖）

而最令網民驚嘆的是，陳自瑤片中完美重現了25年經典藍色上衣照的造型，雖然相隔多年，但陳自瑤換上同一服飾依然省鏡，一舉手一投足散發少女感，好像完全沒變過一樣，對比當年的清純模樣，如今更添一份成熟韻味。網民紛紛留言激讚：「女神還是那麼美啊」、「完全沒點變」、「果然人妻仲正」、「太漂亮了」、「吃了防腐劑一樣」；甚至指近年屢傳與她婚變的王浩信走寶了。

網民指現時做了人妻更正。（小紅書截圖）

陳自瑤分享凍齡秘訣。（小紅書截圖）

陳自瑤認為少女的定義不只是年輕漂亮，還有就是勇敢和自信。（小紅書截圖）