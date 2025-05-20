一日打工限定｜朱敏瀚學做粉麵師傅錯漏百出：第1日打唔係TVB嘅工

《一日打工限定》今晚（20日）第二集登場的，是從事一日粉麵師傅的朱敏瀚（朱仔）；為了跟足流程，朱仔凌晨五點天未光已抵達手打魚旦粉麵檔廚房重地，並在店主Roger帶領下學習起魚肉、打魚漿、唧魚旦及炸魚片等。聲稱自己是處男劏魚的朱仔，全程姐手姐腳，起出來的魚肉「一岩一窟」之餘，炸魚片時又不慎被彈出來的油辣親，朱仔學師期間亦忍不住嘆氣笑謂：「師傅，講好易，做好難，唔係大力就得，係要有技巧！」從來沒有嘗試過藝人以外工作的朱仔，自責自己不知所謂：「我17歲就入咗TVB，今日係我第一日打唔係TVB嘅工，我畀自己4分。」

成個備料過程，朱仔都算學到足。

完成備料工作後，朱仔移師店舖學習樓面工作，雖然技巧要求看似「冇咁高」，但朱仔似乎反而更混亂，單是簡單的出Order工作已錯漏百出，不是經常落漏粉麵料，又經常搞錯堂食定外賣；加上親眼目擊如山泥傾瀉般狂出的order單，令朱仔不斷搖頭感嘆：「我Load緊一碗時，真係Load唔切去搞第二碗。我一定唔做食肆，做食肆啲人都係癡線，我希望我今日冇阻礙到佢哋。」最後朱仔感嘆以後要更尊重食物，想知朱仔經歷一日粉麵師傅工作後的感想，密切留意節目。

就咁睇，劏魚都幾嘥體力。

明晚（21日）第三集登場的，是從事樂器維修員的劉佩玥（阿Moon）。如果有留意阿Moon IG，不難發現她喜歡唱歌兼識得彈鋼琴，原來阿Moon除了獲八級鋼琴認證，還懂得拉小提琴和吹色士風，此外私下還是維修專家，就連家中的馬桶也有研究一番，阿Moon說：「我會自己整廁所，睇吓點解會撳唔到，我覺得拆解過程好得意。」

劉佩玥竟然識三種樂器，好叻叻。

阿Moon全方位展現「清潔達人」面

阿Moon在節目中先後會學習維修鋼琴、色士風及結他，其中鋼琴的維修過程不但複雜，而且相當消耗體力；阿Moon除了要出盡九牛二虎之力拆除琴膽外，還要小心翼翼放置所有拆出來的板塊及零件，過程極度考驗其肢體靈活度及配合度，過程中阿Moon雖然已相當謹慎及懂得變通，可惜期間仍不慎險𠝹手指。雖然過程勞累又花精神，但阿Moon明顯得到滿滿成功感，皆因她在幫鋼琴調音時，除了極速答出維修的鋼琴有「回彈」及「雜音」兩大問題外，在調教鋼弦時，又能單憑聽力及經驗瞬間找出準確音調，令師傅也為之拍爛手掌：「第一次已經好厲害！」另阿Moon清潔鋼琴的工作同樣做得似模似樣，全程瞓晒身瓹窿瓹罅「搵塵吸」，表現專業專注，阿Moon笑言：「我自己有少少潔癖，所以玩得好開心。」

呢個鋼板一睇就知好重，但阿Moon都有姿勢有實際。