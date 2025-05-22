鍾欣潼自爆曾有外貌焦慮介意被說「阿嬌胖了」　容祖兒8字神回

現年44歲的鍾欣潼（阿嬌）一直是娛樂圈公認的零死角美女，更是不少男生心目中的女神。雖然近年阿嬌的身形時肥時瘦，但神顏卻絲毫無受影響，難怪網民都驚嘆：「阿嬌胖過、瘦過但沒有醜過」以及「臉在江山在」，足見靚樣備受肯定。但原來阿嬌也曾有外貌焦慮，更坦言：「我不想胖。」

現年44歲的阿嬌鍾欣潼是圈中公認的「零死角美女」。（IG@q_gill）

網民指阿嬌顏值高，隨時可以素顏出門。（IG@q_gill）

阿嬌早前出席北京國際電影節。（微博圖片）

阿嬌日前回港出席母校陸運會，再度成為網民焦點。（IG圖片）

阿嬌近年移居內地，早前回港出席母校陸運會，再度成為網民焦點。近日，就有網民分享阿嬌一段影片，並感嘆：「原來連360度無死角嘅阿嬌，都有容顏焦慮」。原來片段出自於節目《因為是朋友呀》，片中阿嬌坦承自己有外貌焦慮，一旁的容祖兒聽到露出難以置信的樣貌，並笑說如果連鍾欣潼都有外貌焦慮：「那我們直接投胎吧！」好姊妹阿Sa蔡卓妍也插嘴：「我們還能不能活。」阿嬌解釋，每當看到熱搜出現「阿嬌胖了」都會承受巨大壓力，並反問祖兒：「你知道要頂著多大的壓力嗎？」

阿嬌自爆曾有外貌焦慮，更自爆曾試過七天的辟穀減肥法，單靠飲水去瘦身。（《因為是朋友呀》節目截圖）

容祖兒笑指如果連鍾欣潼都有外貌焦慮：「那我們直接投胎吧！」（《因為是朋友呀》節目截圖）

阿嬌坦言每當看到熱搜出現「阿嬌胖了」，都要頂著巨大壓力。（《因為是朋友呀》節目截圖）

阿嬌坦言每當看到熱搜出現「阿嬌胖了」，都要頂著巨大壓力。（《因為是朋友呀》節目截圖）

容祖兒安慰阿嬌說：「我覺得大家都看著你長大，也知道你的心路歷程，那稍微一下子狀態沒有那麽好，其實沒有所謂。」同場的謝霆鋒也點頭認同，但阿嬌卻坦言：「但我不想胖。」容祖兒續言：「我以為你不介意胖，我以為你覺得自己胖也漂亮。」阿嬌無奈說：「已經很努力了」，更自爆曾試過七天的辟穀減肥法，單靠飲水去瘦身。令人大感心痛。

阿嬌坦言不想胖。（《因為是朋友呀》節目截圖）

容祖兒以為阿嬌不介意胖。（《因為是朋友呀》節目截圖）

阿嬌自言已經很努力減肥。（《因為是朋友呀》節目截圖）

就連常被指童顏的阿Sa同樣表示自己也有外貌焦慮，特別35歲後，花了兩年才適應自己開始老了，常常看回Twins初出道的照片，就覺得以前真的很年輕、皮膚很好。此時容祖兒又搞笑說：「其實我跟你（阿Sa）年紀沒有差很遠，兩年而已，但大家都覺得我比你老十歲，但現在的距離就拉近很多。」阿Sa即露出疑惑表情，容祖兒解釋，只是因為她老定了，令人哭笑不得。網民看了視頻大讚三人依然咁靚女，朋友間相處很真實。也有不少網民替阿嬌心痛，因荷爾蒙失調而導致身材時肥時瘦，而且真的經歷了太多，覺得她現在生活開心已足夠。

阿Sa蔡卓妍同樣表示自己有外貌焦慮，特別35歲後，花了兩年才適應自己開始老了。（《因為是朋友呀》節目截圖）

阿Sa說常常看回Twins初出道的照片，就覺得以前真的很年輕。（《因為是朋友呀》節目截圖）

容祖兒說與阿Sa年齡只是差兩歲，以前大家以為她老對方十歲，現在距離拉近了。（《因為是朋友呀》節目截圖）

她解釋因為自己「老定了」。（《因為是朋友呀》節目截圖）

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Twins和容祖兒感情要好。（資料圖片/葉志明攝）