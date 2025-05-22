富貴港姐低胸戰衣到高級私人會所過「520」　會籍6位數私隱度極高

現年40歲的前最上鏡小姐袁嘉敏（Candy）入行以來是非不斷，曾與鍾培生父子糾纏不清，2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過今年2月袁嘉敏宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活，早前袁嘉敏分享到內地工作的照片，可見她獲多位粉絲接機，人氣強勁！日前（20日）袁嘉敏又曬出到高級私人會所用餐的照片，身穿低胸貼身長裙的她大騷豐滿上圍，非常性感！

袁嘉敏經常外遊歎世界。（IG@candy_kamanyuen）

拍片分享日常生活。（IG@candy_kamanyuen）

好身材！（YouTube影片截圖）

袁嘉敏因生活富貴屢傳被富豪包養。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏早前到內地工作。（IG截圖）

獲多位粉絲接機。（IG截圖）

大騷豐滿上圍！（IG截圖）

大騷豐滿上圍！（IG截圖）

大騷豐滿上圍！（IG截圖）

袁嘉敏到高級私人會所用餐。（IG截圖）

袁嘉敏到高級私人會所用餐。（IG截圖）

袁嘉敏到高級私人會所用餐。（IG截圖）

袁嘉敏身處的是高級華人私人社交會所「中國會」，由鄧永鏘爵士於1991年一手創辦，會所保持1930年代老上海裝潢，裝飾奢華考究，滿載價值連城的古董和藝術品，配以Art Deco風格大樓梯，走懷舊路線。若要進入會所內用膳，要達到其服裝要求，其入口告示寫明「衣履不整，恕不招待」，不能穿T裇、POLO裇、波鞋等進內。目前公司董事有不少猛人坐陣，如麗新集團主席、人稱「岳少」的林建岳、前富衛集團主席夏佳理等。「中國會」服務對象為一眾銀行家、企業家或專業人士等，故設有會員制度，個人/公司會籍價格15萬元，有提名人再可略減會費，此外，所有會籍每月再要交2,150元月費。

「中國會」由鄧永鏘爵士於1991年一手創辦，保持1930年代老上海裝潢。（網上圖片）

「中國會」由鄧永鏘爵士於1991年一手創辦，保持1930年代老上海裝潢。（網上圖片）

中國會由鄧永鏘爵士於1991年一手創辦，保持1930年代老上海裝潢。（網上圖片）

「中國會」由鄧永鏘爵士於1991年一手創辦，保持1930年代老上海裝潢。（網上圖片）

服裝要求嚴格。（網上圖片）

其實袁嘉敏過往亦不時在社交平台大曬富貴生活，除了不時歐遊之外，又出入高級餐廳，她曾自爆課金500英鎊（約5,250港元）出席「富豪飯局」，她透露獲會員朋友邀請參加一個高級會所「Annabel's」的新年派對，據知「Annabel's」為倫敦一個設有舞池的高級私人俱樂部，主要客群為名流富人和時尚人士，而袁嘉敏亦希望在派對上認識更多新朋友，當晚她身穿黑色吊帶低胸及大露背長裙隻身前往，但到達會場後卻發現其他人都成雙成對，而且都是上了年紀的夫婦，令她意外又大失所望。

大騷豐滿身材！（IG截圖）

住富人區。（IG@candy_kamanyuen）

不時歐遊。（IG@candy_kamanyuen）

財來自有方！（IG@candy_kamanyuen）

一個人去高級餐廳食生日飯。（YouTube影片截圖）

好性感。（YouTube影片截圖）

近鏡！（YouTube影片截圖）

大曬好身材。（IG@candy_kamanyuen）

不時在社交平台大曬富貴生活。（IG@candy_kamanyuen）

嘆下午茶。（IG@candy_kamanyuen）

盛裝打扮。（IG@candy_kamanyuen）

曾自爆課金500英鎊（約5,250港元）出席「富豪飯局」。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏分享去新年派對的所見所聞。（YouTube影片截圖）